Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas La investigación tomó un mes y tres personas fueron detenidas. Los cercaron con un drone para comprobar sus movimientos 5 de junio 2026 · 19:23hs

Material y estupefacientes incautado por la Policía Federal.

Efectivos de la Policía Federal desmantelaron un búnker de venta de frogas en la localidad de Frontera, ciudad lindante con la provincia de Córdoba.

La investigación se inició en mayo pasado cuando se estableció el domicilio y las acciones llevadas a cabo en una casa ubicada en el barrio San Javier, la cual era utilizada como un búnker para el comercio de cocaína y marihuana. Secuestraron dosis de ambos estupefacientes y dinero, además de detener a tres personas.

Los investigadores federales profundizaron las pesquisas con el propósito de confirmar la continuidad de las actividades ilícitas. Por ese motivo, desplegaron una brigada especializada dotada con un drone que permitió corroborar con precisión el momento de las transacciones e identificar a dos hombres y a una mujer como los responsables del búnker.

Con los datos obtenidos, el Juzgado Penal del Distrito Judicial Nº5 de Rafaela, a cargo de Nicolás Stegmayer, ordenó el allanamiento al domicilio, ubicado en la calle 106. Durante la realización del operativo, los sospechosos intentaron huir y descartaron sus pertenencias y elementos para evadir el accionar policial.

>> Leer más. Frontera: fueron a derribar un búnker, los recibieron a los tiros y descubrieron una faena clandestina Sin embargo, fueron detenidos a pocos metros del lugar. Posteriormente, contando con la colaboración del can detector “Gala” y su guía, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, una balanza de precisión, 884 mil pesos en efectivo producto de las ventas, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Los detenidos, argentinos mayores de edad, quedaron junto al material secuestrado a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).