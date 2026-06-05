Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven. 

También fue imputada su hermana, Fabiana Hereñú, y ya son cuatro los detenidos por el asesinato del joven oriundo de Granadero Baigorria

La causa por el crimen de Benjamín Scerra , el joven asesinado en mayo pasado en Capitán Bermúdez, sumó a dos imputados más este viernes. Son hermanos y primos de los otros dos acusados que ya habían sido detenidos. La Fiscalía sostiene que el crimen se dio en el marco de una discusión que derivó en una pelea y en el robo de las pertenencias de la víctima.

En los Tribunales de San Lorenzo este viernes el fiscal Aquiles Balbis imputó a Alexis "Corto" Hereñú, de 29 años, y a Fabiana Hereñú, de 25 años. En tanto el juez Carlos Gazza confirmó la prisión preventiva por el plazo de ley para los dos.

El asesinato de Benjamín Scerra, de 19 años y oriundo de Granadero Baigorria, ocurrió la madrugada del 9 de mayo pasado en el barrio Espinillo de Capitán Bermúdez. Lo mataron con más de 20 puñaladas según trascendió luego de la autopsia. Su cuerpo fue hallado cinco días después por amigos y familiares que lo encontraron oculto entre ramas y tierra.

Discusión previa del crimen

El 22 de mayo pasado Darío Hereñú y Luciano Hereñú ya habían sido imputados por encubrimiento agravado y homicidio criminis causa. Este viernes el fiscal Balbis sumó como imputados a los hermanos Alexis y Fabiana Hereñú por los delitos de homicidio calificado, homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma blanca.

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La investigación reconstruyó que a las 0.30 del 9 de mayo Benjamín y Alexis "Corto" Hereñú, junto a su pareja, estuvieron juntos en la zona de El Rosedal y Presidente Roca de Granadero Baigorria. Desde allí se dirigieron hacia el barrio Espinillo, luego de que Hereñú invitara a Benjamín a la casa de su padre.

Allí, por motivos que no trascendieron, se dio una discusión entre los integrantes de la familia Hereñú y Benjamín. Luego de ese episodio los cuatro imputados y la víctima se retiraron y fueron a la zona de la Bajada Electroclor, donde Alexis Hereñú tenía su vivienda en el monte.

Puñaladas y robo

La Fiscalía sostuvo que dentro de esa vivienda los involucrados en el hecho jugaban pulseadas cuando Luciano Hereñú se abalanzó sobre Benjamín con intención de atacarlo. En ese momento Alexis y Darío se retiraron y, según la imputación, fue en ese momento que planificaron matar al joven.

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Mientras tanto en la casa la pelea escaló e intervino Darío apenas ingresó, arrojándose sobre Benjamín. Una vez fuera del domicilio se trenzaron en lucha e intervinieron vecinos. El fiscal mencionó que en ese momento Benjamín comenzó a reclamar que le devolvieran su celular. Los agresores continuaron pegándole al chico y además le robaron las zapatillas.

Tras una segunda intervención de los vecinos, el grupo agresor intentó agredirlos. En ese momento Benjamín intentó escapar pero fue alcanzado. Fue entonces que, ya con un arma blanca, Alexis Hereñú comenzó a apuñalarlo. El día siguiente ocultaron el cuerpo en el monte de la fábrica Celulosa, en el mismo barrio Espinillo, donde se presume que tenían la intensión de quemar el cadáver.