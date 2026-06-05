Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia El cantante falleció este viernes a sus 77 años. Las primeras pericias sobre su cuerpo descartaron una de las primeras hipótesis sobre un posible ahogamiento 5 de junio 2026 · 19:04hs

El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio, a sus 77 años.

Mientras un país entero llora a la muerte del Indio Solari, uno de los máximos emblemas artísticos que dio Argentina, se conocieron detalles prelimiares de la autopsia sobre el cuerpo del cantante. El informe descarta de plano una de las primeras hipótesis en torno a un posible ahogamiento.

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.45. Fue realizada por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento. El resultado preliminar indicó que el artista habría tenido un ACV hemorrágico durante la madrugada.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado cerca de una pileta interna de la vivienda. “Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, indicaron desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 2 de Ituzaingó.

Autopsia preliminar Las primeras informaciones de la causa abierta por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, indican que el Indio Solari fue encontrado en el interior de la pileta mencionada por su cuidadora. Al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector del patio.

>> Leer más: El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad La conclusión del análisis preliminar de la autopsia señaló que la causa de la muerte, "a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumatica por un accidente cerebro vascular hemorrágico”.