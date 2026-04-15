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Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en algunos accesos

El club dijo a los socios que este tipo de eventos "pueden generar incomodidades" pero representan "una fuente de ingresos muy importante"

15 de abril 2026 · 09:34hs
El show de Tini Stoessel en Rosario será el próximo sábado 18 de abril

El show de Tini Stoessel en Rosario será el próximo sábado 18 de abril

Tini Stoessel vuelve a Rosario para tocar este sábado 18 de abril en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. En vísperas de lo que será el recital, Newell's difundió un comunicado oficial dirigido a los socios con información sobre la determinación de alquilar el establecimiento para realizar un evento extradeportivo.

"Sabemos que estas situaciones pueden generar incomodidades, por eso queremos pedirles disculpas a nuestros socios", comenzó el mensaje institucional. Luego, explicaron los incentivos que motivaron a albergar semejante show: "Este tipo de eventos nos permite volver a posicionar al club en el circuito de grandes espectáculos".

Además, desde la dirigencia explicaron que representa "una fuente de ingresos muy importante en el contexto económico complejo que recibimos", haciendo referencia al complicado presente institucional y la oportunidad para captar nuevos ingresos. Luego, detallaron los cambios que involucra la realización del recital.

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>> Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Las modificaciones en los accesos al club

Debido a la preparación del recital, los ingresos se verán alterados durante esta semana. Con respecto a la entrada por la Puerta 6, informaron que no se verá alterada.

Sin embargo, en caso de acceder al sector de los parrilleros, los socios deberán hacerlo desde el exterior del estadio por la Puerta 9. Para ello, tendrán que presentar obligatoriamente el carnet de socio o DNI.

Por último, desde la dirigencia solicitaron que la circulación dentro del club sea respetando las señales y las indicaciones solicitadas por el personal del establecimiento, debido a los cambios que sufrirá por el montaje y la escenografía especial para llevar a cabo el espectáculo.

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