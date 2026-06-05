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Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La selección argentina afrontará el primer amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles del partido

5 de junio 2026 · 10:18hs
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Argentina enfrentará a Honduras en un amistoso previo al Mundial.

Argentina enfrentará a Honduras en un amistoso previo al Mundial.

La selección argentina enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, en un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Bicolor de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Honduras

El amistoso entre Argentina y Honduras se jugará este sábado 6 de junio, desde las 21 (horario en Argentina), en el estadio Kyle Field. Por el momento, resta confirmar la terna arbitral.

Dónde ver Argentina vs. Honduras

La transmisión del encuentro entre Argentina y Honduras será a través de Telefe, TyC Sports y LPF Play. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

seleccion argentina mundial
La selección argentina enfrentará a Honduras e Islandia antes del inicio de la Copa del Mundo.

La selección argentina enfrentará a Honduras e Islandia antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Posibles formaciones de Argentina y Honduras

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Giuliano Simeone o José Manuel López y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Los próximos partidos de la selección argentina

  • Argentina vs. Islandia el martes 09/06 a las 22.
  • Argentina vs. Argelia el martes 16/06 a las 22.
  • Argentina vs. Austria el lunes 22/06 a las 14.
  • Argentina vs. Jordania el sábado 27/06 a las 23.

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