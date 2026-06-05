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Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció una medida de fuerza

El sindicato decidió organizar una asamblea en la sucursal de la peatonal Córdoba como parte de un plan de lucha nacional

5 de junio 2026 · 13:50hs
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El Banco Supervielle tiene una sucursal en el microcentro.

Foto: Google Maps.

El Banco Supervielle tiene una sucursal en el microcentro.

El reclamo por una serie de despidos en el Banco Supervielle generó este viernes en una reacción gremial coordinada en todo el país. Entre las medidas contempladas dentro del plan de lucha, el gremio convocó a una asamblea en el microcentro de Rosario sobre el cierre del horario de atención al público.

El sindicato lanzó la convocatoria desde las 12 del mediodía en la sucursal de Córdoba al 1400. Fuentes oficiales remarcaron que la modalidad de protesta fue definida por cada seccional del país para abordar un conflicto que implica a varios empleados de la firma argentina.

La Asociación Bancaria no sólo propuso la organización de asambleas para enfrentar la situación. También habilitó el cese de actividades con distintas modalidades, según el criterio de los dirigentes locales en cada lugar.

¿Qué pasó en el Banco Supervielle?

El gremio decidió recurrir a una medida de fuerza porque los representantes de la patronal faltaron a una audiencia convocada el último jueves por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así denunciaron la "persistente falta de respuestas a los reiterados reclamos planteados".

"Lejos de corregir su política de recursos humanos, el Banco Supervielle ha profundizado las prácticas que dieron origen al conflicto", advirtieron desde el sindicato. Según el comunicado de la organización, la compañía avanzó con "nuevos despidos y desvinculaciones bajo modalidades agraviantes e inaceptables para las trabajadoras y los trabajadores".

>> Leer más: Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

En primer lugar, La Bancaria expresó su preocupación por las bajas posibilidades de reinserción laboral en el contexto actual. Al respecto, sus referentes señalaron: "Estas decisiones condenan a numerosos compañeros y compañeras a la desocupación en un contexto económico y social sumamente complejo".

En lo que respecta al caso puntual de Supervielle, los dirigentes gremiales afirman que "la situación ha alcanzado niveles de extrema gravedad" detrás de las cesantías. "El banco ha despedido incluso a trabajadores y trabajadoras que se encontraban cursando licencias por enfermedad, dejándolos además sin la cobertura médica que les brindaba la obra social o la empresa de medicina prepaga". Luego indicaron que estas conductas "constituyen un claro desconocimiento de los derechos fundamentales y garantías básicas" de los empleados.

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