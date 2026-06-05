La Capital | Policiales | Violador

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Abusó de la hija de su expareja cuando la niña tenía entre 7 y 17 años, de forma reiterada y aprovechándose de convivir con ella

5 de junio 2026 · 17:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los casos sobre violencia sexual ocupan el 15% de las audiencias en el Centro de Justicia Penal.

Los casos sobre violencia sexual ocupan el 15% de las audiencias en el Centro de Justicia Penal.

El tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Nicolás Vico Gimena y Mariano Aliau condenó a Esteban Manuel Salvatierra a la pena de 18 años de prisión por la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser al autor encargado de la guarda de la víctima, una menor de dieciocho años y mediar aprovechamiento de la convivencia.

La fiscal Agustina Fertita había solicitado la pena de 20 años de prisión efectiva. En sus alegatos, le imputó haber abusado sexualmente y de forma reiterada de una menor de edad, hija de su expareja, en un primer momento a los 6 o 7 años de la niña. Los hechos se reiteraron hasta sus 17 años aproximadamente, y el acusado se aprovechó de las circunstancias de convivir con la víctima.

Como dato no menor, los delitos contra la integridad sexual ocupan un lugar cada vez más visible dentro del volumen de causas judiciales. En Santa Fe, ese crecimiento quedó reflejado incluso en el sistema penitenciario provincial, donde desde hace algunos años se habilitaron pabellones especiales para alojar a personas detenidas o condenadas por abusos sexuales. Sólo en las últimas dos semanas, alrededor del 15% de las causas debatidas correspondió a este tipo de delitos, con un total de 56 expedientes.

>> Leer más: Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

Casos y condenas

En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo en Rosario 354 condenas en esa materia. A nivel nacional, las estadísticas oficiales marcaron una tasa de 78,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes y un total de 36.432 víctimas registradas durante el año pasado. En la provincia de Santa Fe, hubo 655 condenas por delitos contra la integridad sexual solo en 2025.

Las fiscalías regionales de Rosario y Santa Fe concentraron el mayor volumen de audiencias en la provincia. En paralelo, la tasa nacional de delitos sexuales registró una baja interanual del 2,1%, la segunda caída consecutiva. Dentro de las denuncias, los abusos sexuales con acceso carnal se mantuvieron en niveles similares al período anterior del 2024, con 6.409 víctimas, mientras que el 81% de las víctimas totales de delitos sexuales fueron mujeres.

En tanto, se registraron 6.745 consultas por situaciones de violencia de género en Rosario durante el 2025: los datos oficiales hablan de un promedio diario de 18 contactos, siendo el último trimestre el de mayor demanda, con 1.969 consultas.

Noticias relacionadas
 Tres imputados por tirar una bomba molotov al predio de Newells.

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La farmacia de calle Sorrento que fue atacada el jueves a la tarde

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

crimen de agostina: detuvieron a un hombre que vivia con barrelier

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

causa por trafico de drogas: detuvieron a un jefe policial de reconquista

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Lo último

Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Tras la muerte del Indio Solari, miles de fanáticos rosarinos se reunieron en el Monumento a la Bandera para homenajear a una de las figuras más influyentes del rock argentino

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Por Lucía Inés López
El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Por Matías Loja
Zoom

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia
zoom

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Ovación
Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Policiales
Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas
Policiales

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La Ciudad
Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe
Política

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo
Política

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
La Ciudad

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
Policiales

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Ciudad

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel