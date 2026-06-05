Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Abusó de la hija de su expareja cuando la niña tenía entre 7 y 17 años, de forma reiterada y aprovechándose de convivir con ella

El tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Nicolás Vico Gimena y Mariano Aliau condenó a Esteban Manuel Salvatierra a la pena de 18 años de prisión por la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser al autor encargado de la guarda de la víctima, una menor de dieciocho años y mediar aprovechamiento de la convivencia.

La fiscal Agustina Fertita había solicitado la pena de 20 años de prisión efectiva . En sus alegatos, le imputó haber abusado sexualmente y de forma reiterada de una menor de edad, hija de su expareja, en un primer momento a los 6 o 7 años de la niña. Los hechos se reiteraron hasta sus 17 años aproximadamente, y el acusado se aprovechó de las circunstancias de convivir con la víctima.

Como dato no menor, los delitos contra la integridad sexual ocupan un lugar cada vez más visible dentro del volumen de causas judiciales . En Santa Fe, ese crecimiento quedó reflejado incluso en el sistema penitenciario provincial, donde desde hace algunos años se habilitaron pabellones especiales para alojar a personas detenidas o condenadas por abusos sexuales. Sólo en las últimas dos semanas, alrededor del 15% de las causas debatidas correspondió a este tipo de delitos, con un total de 56 expedientes.

Casos y condenas

En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo en Rosario 354 condenas en esa materia. A nivel nacional, las estadísticas oficiales marcaron una tasa de 78,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes y un total de 36.432 víctimas registradas durante el año pasado. En la provincia de Santa Fe, hubo 655 condenas por delitos contra la integridad sexual solo en 2025.

Las fiscalías regionales de Rosario y Santa Fe concentraron el mayor volumen de audiencias en la provincia. En paralelo, la tasa nacional de delitos sexuales registró una baja interanual del 2,1%, la segunda caída consecutiva. Dentro de las denuncias, los abusos sexuales con acceso carnal se mantuvieron en niveles similares al período anterior del 2024, con 6.409 víctimas, mientras que el 81% de las víctimas totales de delitos sexuales fueron mujeres.

En tanto, se registraron 6.745 consultas por situaciones de violencia de género en Rosario durante el 2025: los datos oficiales hablan de un promedio diario de 18 contactos, siendo el último trimestre el de mayor demanda, con 1.969 consultas.