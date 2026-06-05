Macri relanzó al PRO en Santa Fe y ajustó su sintonía con Pullaro

El expresidente reunió a la dirigencia del partido amarillo en la capital provincial. Compartió actividades con el gobernador, defendió el rumbo de la gestión de Unidos y envió advertencias a la Nación

Mauricio Macri participó de una recorrida junto a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, entre otros.

El expresidente fue el protagonista del acto de relanzamiento del PRO en un salón de eventos de la capital provincial.

Mauricio Macri llegó este viernes a la ciudad Santa Fe, donde protagonizó un acto político del PRO con figuras locales . Previo al evento, el expresidente mantuvo un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro , junto a quien participó de una recorrida por una de las obras emblemáticas para los Juegos Suramericanos , entre otras actividades.

En particular, el fundador del PRO conoció el el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), en la capital provincial, una obra que registra un avance del 80%. El proyecto forma parte del conjunto de infraestructuras que la provincia desarrolla con vistas a los XIII Juegos Suramericanos , que se celebrarán en septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

A la cita también dieron el presente la diputada nacional Gisela Scaglia ; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti ; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley , y de Venado Tuerto, Leonel Chiarella .

Lo propio hicieron el diputado nacional Fernando de Andreis y el secretario de Cooperación de la provincia, Cristian Cunha.

En ese marco, Macri elogió la gestión provincial y respaldó políticamente a Pullaro. “Mi desafío es acompañar, junto a Scaglia, la renovación. Creo que sería muy bueno para la provincia que, ya que tuvo una reforma inteligente para permitir una reelección, pueda llevarla adelante”, afirmó.

Por lo que he visto, con récord de obras, la provincia que es líder en exportaciones y, con mejor infraestructura, los santafesinos van a hacer muchas más cosas”, sostuvo.

Además, valoró las inversiones en rutas, conectividad y obras hídricas. “Las cosas ocurren cuando la gente se puede comunicar con una ruta, con una autopista, sacando el agua de donde sobra y llevándola donde falta”, señaló.

“Estamos en el rumbo correcto”, sostuvo Macri al referirse tanto a la gestión provincial como al proceso de transformación que atraviesa el país. “Hay muchas mejoras posibles en la implementación, pero el rumbo es exactamente el mismo que llevábamos nosotros”, concluyó.

A lo largo del encuentro, Pullaro y Scaglia explicaron que el gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026. La inversión incluye instalaciones deportivas, mejoras urbanas y obras de conectividad destinadas a fortalecer la seguridad vial, optimizar la accesibilidad y dejar un legado permanente para las comunidades anfitrionas.

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Las autoridades señalaron que el acontecimiento reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países y proyectará a Santa Fe en el escenario internacional. No obstante, destacaron que el principal objetivo es que las infraestructuras construidas continúen prestando servicios a la comunidad durante las próximas décadas, favoreciendo la práctica deportiva, la formación de atletas y el desarrollo urbano.

El desembarco de Macri en Santa Fe

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, Macri desembarcó este viernes en la ciudad de Santa Fe. En la capital provincial, encabezó también una actividad en el salón de eventos Ríos de Gula.

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Te esperamos el 5 de Junio a las 18:30hs en Ríos de Gula, Santa Fe

Inscribite acá https://t.co/2QeP5N5clK pic.twitter.com/cWYFsjLeV0 — PRO Santa Fe oficial (@prosantafe_) May 26, 2026

Antes del acto con la dirigencia del PRO, Macri se reunió con Pullaro y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la Casa Gris.

mm3 Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Mauricio Macri y Fernando de Andreis.

Ya en el acto, Macri convocó a los militantes a asegurar la continuidad del proceso iniciado en 2023. "Vimos la cantidad de cosas que logramos cambiar entre 2015 y 2019 y, de golpe, vimos volver al ejército de demolición, la peor versión del populismo, y destruir prácticamente todo lo que se había generado", afirmó.

"Esta vez el cambio se va a blindar para que el populismo nunca más nos pueda volver a dañar", prometió. Y llamó a desterrar "uno de los males que han dañado a la Argentina hace muchas décadas, que es la improvisación".

El momento de mayor carga emotiva llegó cuando Macri se dirigió directamente a los más jóvenes presentes en la sala. "No somos un paso atrás. Somos el próximo paso y estamos seguros de que tenemos mucho para aportar", enfatizó.

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Fue la declaración de principios de una fuerza que busca diferenciarse hacia adentro de la coalición gobernante sin romper con ella, y que reivindica su propio recorrido como garantía de lo que viene.

El exmandatario también dedicó un tramo central del discurso a la necesidad de fortalecer el sistema judicial.

"A la hora de generar confianza, más importante que el presidente, que los gobernadores, que el Congreso, son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución", afirmó.

Y cuestionó con dureza los vaivenes recientes en materia judicial: "Anuncios que se hacen, después se corrigen, se vuelven atrás". Luego reclamó que los nombramientos de magistrados y fiscales en despachos vacantes se concreten de manera seria y definitiva.

Fue una referencia al caso de María Verónica Michelli, la abogada postulada por el gobierno pero que el propio presidente Javier Milei intentó vetar al enterarse de que es familiar del periodista Hugo Alconada Mon.

Los mensajes de Macri

Asimismo, Macri alertó sobre los riesgos de la concentración personal del poder con un mensaje dirigido a todos los niveles del Estado: "Jamás nos podemos sentir más importantes de aquello que venimos a representar. Porque ahí es el principio del fin de todo".

Sobre el cierre, en un momento que él mismo definió como "totalmente fuera de programa", leyó un pasaje de su propio libro.

"La sociedad puede perdonar errores, especialmente cuando estamos encarando una reforma difícil que enfrenta a intereses corporativos y mafiosos. Pero el quiebre moral no lo perdona nunca", enfatizó, en lo que fue interpretado como una advertencia hacia el interior de la coalición gobernante.

Macri protagoniza una gira por todo el país que viene alimentando las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027.