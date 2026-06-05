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El tiempo en Rosario: fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta amarillo por tormentas

Se esperan dos jornadas inestables, que incluirán lluvias que irán aumentando su intensidad. De a poco, la temperatura comenzará a bajar

5 de junio 2026 · 21:39hs
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Rosario tendrá un fin de semana pasado por agua y el tiempo estará inestable.

Virginia Benedetto / La Capital

Rosario tendrá un fin de semana pasado por agua y el tiempo estará inestable.

Luego de un viernes que se mostró muy pesado por efecto de la humedad, Rosario tendrá un fin de semana gris, inestable y marcado por lluvias y tormentas de variada intensidad, que incluyen un alerta amarillo para el domingo. El tiempo, de a poco, volverá a tornarse otoñal.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que comenzará con niebla (el organismo nacional emitió una advertencia que rige para la madrugada y la mañana) y una temperatura en torno a los 15º. Hacia la tarde, las condiciones van a desmejorar: se espera la llegada de las primeras tormentas aisladas del fin de semana, aunque la temperatura subirá hasta los 20º.

El tiempo se volverá más inestable durante el domingo, con un alerta amarillo por tormentas incluido. Desde el SMN emitieron un reporte sobre el fenómeno, que se desarrollará durante la mañana, en el que resaltaron: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Luego, se esperan chaparrones para el resto del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13º y los 17º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante cada emisión de un alerta amarillo por tormentas, desde la Municipalidad solicitan a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, piden tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: Chau humedad: se avecinan lluvias y tormentas que darán paso a un descenso de temperatura

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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