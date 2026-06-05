Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

El día después de las marchas del movimiento Ni Una Menos , la Asamblea Legislativa de Santa Fe dispuso la suspensión de la fiscal Verónica Ballari por presunto mal desempeño en un caso de violencia de género. "Hay un consenso en que la Justicia tiene que llegar pronto" , reclamó este viernes la diputada provincial Clara García , en diálogo con los medios rosarinos en la sede local de la Legislatura.

La presidenta de la Cámara baja se mostró satisfecha con la resolución de la sesión conjunta del último jueves a partir de una denuncia ligada al femicidio de Ailén Oggero en Rosario. Consultada respecto de la medida que regirá durante 90 días a partir de la investigación dentro de la comisión de Acuerdos, respondió: "Creo que fue una decisión ejemplar" .

La representante del Partido Socialista (PS) sostuvo que la Justicia debe "tomar un rol de defensa muy importante" en los casos de violencia de género. A la hora de analizar las actuaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) previas al asesinato, los legisladores concluyeron que "la fiscal no lo había cumplido" y definieron la sanción sin goce de sueldo por el plazo antes mencionado.

El auditor general de los fiscales, Leandro Mai , pidió la suspensión debido a las irregularidades en una causa penal previa al femicidio. La empleada del Hospital Centenario había denunciado a su expareja Jonathan Omill por amenazas, lesiones e incluso privación ilegítima de la libertad. Aunque los hechos investigados se remontaban hasta marzo de 2023, el sospechoso recién fue arrestado e imputado después del fatal ataque a balazos contra la mujer de 32 años.

Hasta el momento, el MPA no encontró evidencia de que el detenido haya participado en el asesinato cometido el 18 de febrero de 2025 en pasaje Prusia al 6700. No obstante, la Legislatura decidió analizar la labor de la fiscal bajo la sospecha de que no actuó de manera adecuada para resguardar a Oggero y resolver la situación en tiempo y forma.

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Después de la votación en la ciudad de Santa Fe, Clara García advirtió que el sistema judicial "no puede demorarse y más aún en casos de tanta sensibilidad". A continuación planteó que las suspensiones como la que se aplicó este jueves siempre pretenden "aumentar la transparencia, la calidad del trabajo de la Justicia y la apertura a las vcítimas".

"Hace muchos años, los jueces decían que el juez habla por sus sentencias. Creo que hoy tienen que hablar por una actitud que también gracias a la prensa está mucho más abierta, más cercana a la gente y que tiene que ser ejemplificadora", señaló la diputada provincial. De esta manera defendió la resolución impulsada desde la comisión bicameral de Acuerdos.

Por último, la reflexión de la legisladora socialista incluyó una crítica indirecta a la senadora nacional Carolina Losada, impulsora de un proyecto en el Congreso para agravar las penas por denuncias falsas. En este sentido, indicó: "Hay muchos casos en los cuales, las denuncias de las mujeres no se toman con la seriedad del caso. En momentos como este, donde se pone el foco al revés en intentar frenar la capacidad de denuncia, quizás tendríamos que ver qué pasa con quienes teniendo frente a sí la posibilidad de un delito tan tremenda, lo dejan pasar, lo demoran o miran para un costado. En eso, la sociedad tiene que cambiar".