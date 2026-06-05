Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

El parte confirmó dónde hallaron al músico en su casa de Parque Leloir y detalló las actuaciones judiciales a seguir

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó conmoción en el mundo de la música. Tras conocerse la noticia, la Fiscalía General de Morón difundió un primer comunicado oficial con detalles sobre el hallazgo del cuerpo y las medidas que adoptó la Justicia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El parte oficial de la Fiscalía General de Morón citaba: "Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari".

El comunicado precisó que el cuerpo del músico apareció "en cercanías de una pileta" y que previamente intervino un servicio de emergencia médica privada, convocado por la cuidadora del artista.

Según la reconstrucción oficial, la mujer llegó al domicilio cerca de las 8, horario en el que comenzaba habitualmente sus tareas, y poco después advirtió la situación.

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Los pasos a seguir por la Justicia

Como ocurre en casos de fallecimientos registrados en domicilios particulares, la Justicia activó el protocolo correspondiente e inició una investigación para determinar las causas de la muerte.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso distintas medidas de prueba.

"El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y dispuso la realización de la autopsia médico-legal para establecer las causas de la muerte", señaló el comunicado.

Hasta el momento, el expediente mantiene la carátula de "Averiguación de causales de muerte", una figura habitual en este tipo de investigaciones mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia.

La Fiscalía local también informó que los trabajos continuaban en el lugar y que, por el momento, no existían otros datos confirmados para difundir.

Antes de la publicación del comunicado oficial, fuentes policiales habían señalado que Solari padecía la enfermedad de Parkinson y que, hasta ese momento, no surgían indicios que permitieran vincular el fallecimiento con una causa distinta a su cuadro de salud. Sin embargo, la Justicia aguardará los resultados de la autopsia para establecer de manera oficial las causas de la muerte.