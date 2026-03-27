Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules reinventan "Vuelve" en versión cumbia

La artista argentina se suma al ícono del pop latino y a Los Ángeles Azules para darle un giro inesperado a un éxito

Hace un tiempo se venía rumoreando en redes sociales una nueva colaboración entre la artista argentina Tini Stoessel y el cantante puertorriqueño Ricky Martin. En medio del escándalo que la involucra con Emilia Mernes y mientras continúa con la gira de su show Futttura, finalmente se dio a conocer el nuevo tema de Ricky Martin junto a la cantante pop argentina: se trata nada más y nada menos que de una reversión del clásico “Vuelve”.

En la canción no están solos: en esta nueva versión también participó el grupo de cumbia Los Ángeles Azules , la banda mexicana con más de 40 años de trayectoria, considerada una leyenda viva del género y reconocida por sus colaboraciones con artistas pop de Argentina y México.

Cabe recordar que, aace algunos meses, en una entrevista en el marco de su gira Futttura, la cantante argentina había dado pistas sobre esta colaboración . Cuando un periodista le consultó si volvía Ricky Martin, Tini miró incómoda detrás de cámara y, entre risas, respondió: “Yo no sé si lo puedo contar. Para mí eso se filtró y no se sabe”.

Embed yo pensaba q le decía vuelve Ricky Martin (de volver), pero literalmente era la canción Vuelve, estoy gaga

VUELVE CON TINIpic.twitter.com/UNLdmYycY9 — lola :p (@tinirude) March 26, 2026

La canción de Ricky Martín, Tini y Los Ángeles Azules

La esperada colaboración entre Tini Stoessel, Ricky Martin y Los Ángeles Azules finalmente vio la luz, y llegó con una reversión en clave de cumbia del clásico “Vuelve”.

Este lanzamiento forma parte de una etapa especial en la carrera de Ricky Martin. Poco antes de comenzar su gira internacional "Ricky Martin Live", el artista puertorriqueño empezó a presentar nuevas versiones de sus grandes éxitos. Entre ellas se destacan “Fuego de Noche, Nieve de Día” junto a Christian Nodal y “A Medio Vivir” con Carín León.

En este contexto, “Vuelve” reaparece como una balada reinventada al ritmo de la cumbia, con el sello inconfundible de Los Ángeles Azules y de la cantante argentina Tini. El sencillo llegó acompañado de su videoclip oficial donde se puede ver a los artistas cantando y bailando al ritmo de la música, en una puesta visual elegante y vibrante.

En sus redes sociales, Tini compartió su emoción por este lanzamiento: “Qué sueño cantar esta canción. Ya salió ‘Vuelve’”.

Además, le dedicó unas palabras a Ricky Martin: “Te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí”. Y también destacó la participación del grupo mexicano: “Los Ángeles Azules, qué honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos”.

Finalmente, cerró con un mensaje para sus fans: “Espero que la disfruten mucho, los amo”.

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El video oficial de "Vuelve"