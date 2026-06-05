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Muerte del Indio Solari: las tres películas para recordar su legado en el rock argentino

Tres documentales que retratan la vida, la obra y el fenómeno popular que construyó el excantante de Los Redondos

5 de junio 2026 · 17:48hs
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Tres películas que retratan parte de la historia del Indio Solari 

Tres películas que retratan parte de la historia del Indio Solari 

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país. El ícono de la música argentina y referente de la cultura popular falleció este viernes a los 77 años. En este contexto, el fin de semana puede convertirse en una oportunidad ideal para recorrer parte de su legado a través de algunos de los documentales y películas sobre una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Carlos Alberto Solari fue una de las figuras más influyentes de la música argentina. Al frente de Los Redonditos de Ricota, construyó uno de los fenómenos populares más importantes de la historia del rock nacional y luego continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Conocido por su bajo perfil y por evitar las apariciones mediáticas, su última intervención pública había sido en enero de este año, cuando agradeció el título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A lo largo de su carrera, directores y realizadores siguieron de cerca su historia, su vida y su recorrido artístico, así como los acontecimientos que marcaron su trayectoria musical. A continuación, tres documentales que retratan distintas etapas de su vida y obra, y dónde verlos.

Los 3 documentales sobre el Indio Solari

“Tsunami: Un océano de gente”

Uno de los documentales que retrata parte de la historia del Indio Solari es "Tsunami: Un océano de gente". Se trata de una producción realizada por Mario Pergolini para un especial de Vorterix.

Con una duración de 80 minutos, el documental, estrenado en 2016, narra el histórico recital que el Indio Solari brindó en Tandil. En un mano a mano con el periodista, el músico reveló cómo se vivió aquel momento y reflexionó sobre distintos aspectos de su carrera.

La producción puede verse de manera gratuita a través del canal oficial de Vorterix en YouTube.

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"Piedra que late”

Este documental muestra los rasgos más pasionales del fenómeno que el Indio Solari generó en cada uno de sus conciertos.

La película refleja la pasión que despierta entre sus seguidores y la transformación que provoca en las ciudades donde se presenta, a partir de testimonios e imágenes del recital que brindó en Tandil el 3 de diciembre de 2011.

>> Leer más: El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, el documental se estrenó en 2013 y reconstruye el vínculo entre el músico y su público, uno de los fenómenos más convocantes de la historia del rock argentino.

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“El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”

Estrenada en 2015 y con una duración de 110 minutos, esta película documental, dirigida por Comando Luddista, recorre los orígenes y la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de imágenes de archivo, testimonios y material inédito, la producción reconstruye la trayectoria del grupo y muestra la biografía de sus principales referentes, Carlos "Indio" Solari y Eduardo "Skay" Beilinson, a quienes también se puede ver durante sus años de juventud. El documental ofrece un recorrido por el surgimiento, el crecimiento y la consolidación de una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.

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