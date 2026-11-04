Terminó "Popstars": quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda pop

Después de más de tres meses al aire y 40 episodios, el reality llegó a su final y definió a las cinco integrantes de la banda

Después de más de tres meses de emisión, cuarenta capítulos y meses de ensayos y castings, este martes por la noche llegó a su fin el reality show " Popstars" . La tercera temporada del programa, que tenía como objetivo formar una banda pop femenina desde cero , ya tiene a sus cinco integrantes: Chapeaux.

Cabe recordar que el ciclo comenzó el 24 de agosto, bajo la conducción de Nico Vázquez y con un jurado de lujo integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. De las más de 3.000 chicas que participaron de la primera audición, realizada en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, solo cinco fueron seleccionadas para formar parte de la nueva banda pop.

En total, fueron ocho las finalistas que llegaron al programa final de "Popstars" . Finalmente, el jurado anunció que Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich quedaban eliminadas, mientras que las cinco restantes lograron cumplir el objetivo de convertirse en integrantes de Chapeaux.

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Quiénes son las integrantes de Chapeaux, la banda de Popstars

La banda pop Chapeaux está integrada por Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner. Cada una de ellas llegó al grupo con una historia personal y una trayectoria artística diferente.

Juana Distefano, de 19 años y oriunda de Buenos Aires, fue la primera participante elegida por el jurado para integrar la banda. La joven cantante, antes de entrar al show, era youtuber, en 2016, su canal ya contaba con 50.000 suscriptores. "Las posibilidades eran muy pocas. Hay mucho talento, yo las admiro a todas las que pasaron por acá. Estoy muy contenta por ellas y por mí porque me animé", dijo la artista antes de enterarse de que formaría parte de la banda pop.

Mía Piñeiro tiene 18 años y también es de Buenos Aires. Proviene de una familia ligada al mundo artístico: es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del violinista Fernando Suárez Paz. "Yo hace cuatro meses estaba en la facultad nunca pense que me iba a pasar algo así. Hoy en día estar acá es lo que más quiero en el mundo. A Popstars le debo todo", dijo antes de enterarse que sería seleccionada.

Magalí Altamirano, de 19 años, es oriunda del barrio porteño de Barracas. Comenzó a estudiar comedia musical a los diez años. Según contó durante el reality, creció en un ambiente muy vinculado con la música. Además, recordó que su madre trabajaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno.

María Adolfina Pérez tiene 19 años y nació en Basavilbaso, Entre Ríos. Según relató en el programa, se mudó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo cuando decidió participar del reality y terminó siendo seleccionada como una de las cinco integrantes de la banda. "Estoy realmente agradecida, me siento una persona más valiente por haber enviado ese casting y por haberme presentado y dado todo lo que pude. Fue hermoso", dijo María Aldolfina en la última emisión, antes de enterarse la noticia.

Kala Bidner, de 21 años, fue la última participante elegida para completar la formación de Chapeaux. Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y cuenta con experiencia sobre importantes escenarios. En 2022, tuvo a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino durante la previa de un amistoso entre Argentina y Estonia. Además, cuando tenía apenas nueve años, compartió escenario con el cantante venezolano Franco de Vita en el Luna Park. "Estoy muy feliz por todo lo que viví y muy agradecida por la oportunidad enorme que me dieron, yo no pensé que iba a estar acá", dijo en el último programa de "Popstars".Y agregó lo que se llevó: Aprendí mucho a tranquilizarme mucho más, a vivir y disfrutar.

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