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Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de Estados Unidos

Hawai y parte de Alaska serán las últimas, recién a las 2 de la madrugada en Argentina

3 de noviembre 2026 · 23:07hs
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Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de Estados Unidos

Las primeras urnas cerraron en el supermartes electoral de Estados Unidos, aunque en muchos Estados continuaban votando y en Hawai y parte de Alaska recién cerrarían a las 2 de la madrugada en Argentina (la medianoche en hora del este de Estados Unidos).

En los primeros resultados, el senador demócrata Mark Warner fue reelegido con facilidad en Virginia, mientras que la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz ganó un nuevo escaño en Florida después de cambiar de distrito en respuesta a la redistribución de distritos por parte de los republicanos.

>> Leer más: Elecciones en Estados Unidos 2026: qué se vota y por qué son clave para Donald Trump y Javier Milei

Aun así, los márgenes son estrechos en ambas Cámaras y apenas uno o dos escaños podrían inclinar la balanza. Los demócratas necesitan una ganancia de cuatro bancas entre los cien miembros del la Cámata alta para obtener la mayoría, y la mayoría de las contiendas más reñidas están en Estados de tradición republicana. En la Cámara de Representantes, de 435 miembros, solo necesitan tres.

Más de 59 millones de personas ya habían emitido su voto antes del martes, superando la participación del voto anticipado de 2022.

Los primeros centros de votación en cerrar fueron parte de Indiana y Kentucky, a las 20 (hora argentina). Entre las 21 y las 21.30 cerraron Georgia, Carolina del Sur, Virginia, Florida y Ohio, entre otros.

Uno de los principales cuellos de botella de la noche electoral se producirá a partir de las 23, ya que cierran todos los centros de votación en 15 Estados, incluidas contiendas clave en Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Texas y Wisconsin.

En California y Washington los centros de votación cierran a la 1 a.m. de Argentina.

La apuesta de Trump

Trump, cuyo partido tuvo dificultades para movilizar a los votantes poco frecuentes, pidió a los electores que actúen como si él estuviera en la boleta, incluso cuando muchos candidatos republicanos intentaron mantener distancia.

La agenda agresiva de Trump incluyó paradas en los Estados más republicanos, entre ellos Kansas, Mississippi y Carolina del Sur, lo que subrayó los desafíos de su partido. “La inflación está resuelta”, sostuvo, aunque los precios al consumidor subieron 3,6 % interanual en septiembre.

Según The AP Voter Poll, los votantes llegaron a las elecciones de medio término profundamente descontentos con el rumbo del país y pesimistas sobre el futuro.

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