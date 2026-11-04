Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Lionel Scaloni apuesta a darles rodaje a los más jóvenes y, aunque deja la puerta abierta para los dos, en este momento corren de atrás en la zona del mediocampo

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos que disputará la Albiceleste ante Uruguay y Costa Rica. El motivo principal es que el cuerpo técnico busca imponer un recambio en el mediocampo y hoy los dos corren de atrás en esa carrera.

El entrenador armó la nómina pensando en el presente y también en el futuro , con la intención de seguir dándoles rodaje a futbolistas jóvenes. Por eso, en la mitad de la cancha aparecen Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco.

Ninguno de los dos había sido llamado en la ventana anterior. Sólo estuvieron en el amistoso ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental, porque era la despedida de Lionel Messi.

La ausencia no deja de ser llamativa: son dos históricos del ciclo. Integraron la primera nómina de Scaloni en septiembre de 2018 y desde entonces fueron habituales en cada convocatoria. Aun así, no están descartados y, según trascenció, el DT buscaría probar con algunos otros nombres. Por eso pueden volver en futuras listas, según su nivel en Inter Miami (De Paul) y en Betis (Lo Celso) y la consideración del entrenador.

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Las otras ausencias de la selección

La nómina es la primera sin Lionel Messi, quien le puso punto final a su estadía en la Albiceleste, y el resto de las bajas importantes son obligadas: