La Capital | Ovación | De Paul

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Lionel Scaloni apuesta a darles rodaje a los más jóvenes y, aunque deja la puerta abierta para los dos, en este momento corren de atrás en la zona del mediocampo

4 de noviembre 2026 · 10:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rodrigo De Paul y Lo Celso transitaron muchos momentos  juntos en la seleccion argentina.

Rodrigo De Paul y Lo Celso transitaron muchos momentos  juntos en la seleccion argentina.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos que disputará la Albiceleste ante Uruguay y Costa Rica. El motivo principal es que el cuerpo técnico busca imponer un recambio en el mediocampo y hoy los dos corren de atrás en esa carrera.

El entrenador armó la nómina pensando en el presente y también en el futuro, con la intención de seguir dándoles rodaje a futbolistas jóvenes. Por eso, en la mitad de la cancha aparecen Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco.

Ninguno de los dos había sido llamado en la ventana anterior. Sólo estuvieron en el amistoso ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental, porque era la despedida de Lionel Messi.

>>Leer más: Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

La ausencia no deja de ser llamativa: son dos históricos del ciclo. Integraron la primera nómina de Scaloni en septiembre de 2018 y desde entonces fueron habituales en cada convocatoria. Aun así, no están descartados y, según trascenció, el DT buscaría probar con algunos otros nombres. Por eso pueden volver en futuras listas, según su nivel en Inter Miami (De Paul) y en Betis (Lo Celso) y la consideración del entrenador.

>>Leer más: Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Las otras ausencias de la selección

La nómina es la primera sin Lionel Messi, quien le puso punto final a su estadía en la Albiceleste, y el resto de las bajas importantes son obligadas:

  • Lautaro Martínez: sufre una distensión en el muslo izquierdo y no jugó los últimos cinco partidos de Inter.
  • Cristian Romero: tuvo una distensión en el aductor ante Espanyol, el 17 de octubre.
  • Nicolás González: arrastra una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.
  • Leandro Paredes y Nahuel Molina: están sancionados por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. Al volante le faltan cinco fechas de suspensión y al lateral, dos.

Noticias relacionadas
Newell’s jugó por última vez en la cancha de Instituto en 2005 y perdió por 4 a 3, con el Mago Capria (foto) autor de un gol.

Newell's en Córdoba: un día antes y con la misma ventaja deportiva

La Rosarina está en la etapa de definición de la Superliga.

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Los tres clubes que pelean el título, entre ellos Central, estarán juntos en la AFA. 

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Hernán Mastrángelo, en el partido entre Central y Racing, por la segunda fecha del torneo Clausura.

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Las más leídas

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Lo último

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha

Terminó Popstars: quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda pop

Terminó "Popstars": quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda pop

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Cococcioni reclama la reforma en seguridad: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que las modificaciones son imprescindibles para que el Estado al menos "empate" en la lucha con las bandas

Cococcioni reclama la reforma en seguridad: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha
Zoom

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Pullaro y Llaryora plantean que el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro y Llaryora plantean que el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Las más leídas
Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Ovación
Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina
Ovación

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

Newells en Córdoba: un día antes y con la misma ventaja deportiva

Newell's en Córdoba: un día antes y con la misma ventaja deportiva

Policiales
Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

La Ciudad
El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU
El Mundo

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
Información General

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
La Ciudad

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
Salud

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
La Ciudad

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo
Novedades

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027
Economía

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido