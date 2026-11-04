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Quinto eliminado en "MasterChef Celebrity": quién dejó la competencia tras el desafío de los ñoquis

El actor Diego Ramos quedó afuera del reality de Telefe en una gala que puso a prueba a diez participantes con delantal negro. Se despidió con emoción y recibió un guiño al repechaje

4 de noviembre 2026 · 11:17hs
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Los ñoquis dejaron a Diego Ramos afuera de Masterchef Celebrity

Los ñoquis dejaron a Diego Ramos afuera de Masterchef Celebrity

La competencia de "MasterChef Celebrity" tuvo este martes una nueva eliminación. Después de un desafío dedicado a la preparación de ñoquis, Diego Ramos se convirtió en el quinto participante en abandonar el reality de cocina de Telefe. La gala reunió a diez concursantes con delantal negro y terminó con una despedida cargada de emoción.

La décima semana del programa comenzó con la visita de Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Maradona, quien compartió anécdotas sobre los ñoquis que preparaba Claudia Villafañe. Su presencia también permitió hablar de la serie Coppola, el representante, en la que Juan Minujín interpreta al empresario.

El desafío de los ñoquis en MasterChef Celebrity

Los diez participantes en riesgo —Lizy Tagliani, Grego Rossello, Martín “Campi” Campilongo, Diego Ramos, Hernán “Mala Fama” Coronel, Josefina “China” Ansa, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Pablo Migliore y Sebastián Presta— tuvieron que preparar una versión propia de ñoquis a partir de los ingredientes de una caja misteriosa.

Las propuestas incluyeron variedades de papa, espinaca, remolacha, batata, ricota y sémola, acompañadas por distintas salsas. El jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, evaluó tanto la técnica como el sabor y la presentación de cada plato.

Entre las preparaciones mejor recibidas estuvieron los ñoquis de remolacha de Pablo Migliore, que sorprendieron a los chefs por su combinación de sabores, y los de morrón de Campi, que recibieron elogios de Martitegui.

>> Leer más: Sorpresa en "MasterChef": Damián Betular deja el jurado y buscan reemplazantes

Sebastián Presta también se destacó con unos ñoquis de papa con salsa de pollo y panceta. Betular calificó el plato como “casi perfecto” y describió su textura como “una caricia en la lengua”. Julieta Nair Calvo, por su parte, presentó ñoquis de papa con salsa boloñesa que fueron elogiados por su sabor y consistencia.

Diego Ramos quedó entre los tres participantes con peor evaluación

En el otro extremo de la evaluación quedaron Grego Rossello, Mala Fama y Diego Ramos, quienes no lograron convencer al jurado con sus preparaciones.

Rossello presentó ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones. Martitegui cuestionó el tamaño y la textura de la pasta, mientras que Betular consideró que el plato se parecía más a una entrada.

Mala Fama apostó por una combinación de ñoquis de papa, batata y apio con salsa boloñesa. La propuesta fue considerada demasiado ambiciosa por Betular y recibió observaciones durante la devolución.

Ramos, en tanto, fue el único participante que eligió preparar ñoquis de sémola, acompañados con crema de champiñones, nueces y queso azul. Aunque el jurado reconoció que la pasta estaba bien lograda, cuestionó el uso del soplete y la consistencia de la salsa.

“Hay algo en la salsa como que quedó medio cortada”, observó Botana durante la degustación. Betular coincidió en que al plato le había faltado algo para terminar de convencer.

Finalmente, después de salvar a los participantes con las mejores preparaciones, el jurado anunció que Diego Ramos debía abandonar la competencia.

La emotiva despedida de Diego Ramos y el mensaje de Betular

Antes de dejar las cocinas, el actor agradeció a sus compañeros y a los integrantes del jurado. “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”, expresó.

>> Leer más: Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Sus palabras conmovieron especialmente a Mala Fama, quien no pudo ocultar la emoción por la partida de su compañero. Wanda Nara se acercó al músico para recordarle que, más allá de la competencia, los vínculos construidos durante el programa pueden continuar: “Algún día esta competencia termina, pero esta amistad que están haciendo les va a durar para toda la vida”.

Antes de despedirlo, Betular le dejó un mensaje que abrió la posibilidad de un regreso al certamen: le pidió que siguiera entrenando porque quería verlo en el repechaje.

Con la salida de Ramos, MasterChef Celebrity 2026 quedó con 19 participantes en carrera.

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