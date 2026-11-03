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Un thriller policial español brilla en el top10 de Netflix

Con un elenco de ganadores del Goya, “Colisión” sigue las traiciones y conexiones ocultas de una banda que acaba de robar un banco.

3 de noviembre 2026 · 15:46hs
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El thriller español Colisión se encuentra entre lo más visto de la semana en Netflix

El thriller español "Colisión" se encuentra entre lo más visto de la semana en Netflix
El thriller español Colisión se encuentra entre lo más visto de la semana en Netflix

El thriller español "Colisión" se encuentra entre lo más visto de la semana en Netflix

Si se habla de producciones que no pueden faltar en Netflix, sin dudas hay que mencionar a los policiales españoles. Es que el país europeo se caracteriza por sus tensos e inquietantes thrillers policiales, de esos que abundan en la plataforma. En este marco, Netflix recibió un nuevo film de este tipo y, como era de esperarse, ya se encuentra firme entre lo más visto.

Su nombre es “Colisión” y es uno de los últimos estrenos en la plataforma. La trama sigue a una banda que roba un banco y parece que va a salirse con la suya hasta que, en su huída, sufren un accidente automovilístico que destapa traiciones y conexiones, así como complejiza su posibilidad de lavarse las manos completamente.

La película tiene todo para llamar la atención: sus creadores son Ramón Campos, conocido por estar detrás de “Las chicas del cable”, “El caso asunta” y “Altamar”, entre otras producciones; así como Daniel Sánchez Arévalo, quien también dirige, y es el ojo detrás de “Diecisiete” y “Las de la última fila”. En el reparto, destacan ganadores del premio Goya y destacados actores de la televisión y cine español como Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

>>Leer más: Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en noviembre

De qué se trata “Colisión”

Este film policial promete tensión, revelaciones y suspenso. La historia transcurre en Madrid, en 2013, en plena crisis económica. En este contexto, un grupo asalta un banco con un plan extremadamente detallista, pero todo se complica en la huída.

Al sufrir un accidente en el auto en el que escapan, los ladrones no solo sufren lesiones físicas, sino que deben enfrentar las traiciones y secretos que quedan revelados y ponen en peligro sus planes de salirse con la suya.

>>Leer más: Una miniserie de drama y suspenso sueca llegó con toda a Netflix

Trailer de “Colisión”

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