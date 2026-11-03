Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

El presidente canalla sorprendió al anunciar que no integrará la próxima comisión directiva. Alegó razones familiares y dejó abierta una enorme incógnita sobre quién conducirá el club después de las elecciones de diciembre.

Sorpresa y media. Gonzalo Belloso confirmó que no ocupará ningún cargo en la próxima dirigencia de Central.

Bombazo en Central . De cara a las elecciones que se desarrollarán en diciembre próximo, el presidente Gonzalo Belloso se bajó de la contienda electoral, aduciendo que no formará parte de la nueva gestión. Lo hizo a través de un posteo en redes sociales, lo que generó un enorme revuelo en Arroyito.

No había ningún indicio de que esto fuera a ocurrir. En la última asamblea, en la que se conformó la comisión electoral, Belloso agradeció a todos por el apoyo y el acompañamiento, pero en ningún momento dejó entrever que no iba a participar del próximo gobierno.

De esta forma se abre una incógnita gigante sobre lo que ocurrirá de cara a las elecciones. Hoy no parece haber listas opositoras como para presentarse y por eso todo el foco se había puesto sobre el oficialismo.

"Estoy completamente seguro de que la agrupación Raza Canalla tiene personas muy capaces que pueden continuar con este proyecto que iniciamos hace cuatro años" , dijo el Pejerrey después de esa asamblea que se llevó a cano hace un par de semanas en la subsede del Cruce Alberdi.

El comunicado de Belloso

"Urgido por los tiempos que marca el estatuto de cara al próximo acto eleccionario entiendo que ya no se puede dilatar más la decisión respecto del armado de la lista de Raza Canalla. El día 7 de noviembre es el último lazo para presentar dicha lista", inicia el texto del posteo en redes de Belloso.

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A mi querido Pueblo Canalla: pic.twitter.com/Gy1Cinn7lu — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) November 3, 2026

Y agrega: "Ante esta situación debo comunicar que una vez concluido este mandato, no voy a formar parte en ningún cargo de la próxima comisión directiva, ni tomaré parte de la nueva gestión".

Algunas de las razones sobre su decisión

Entre otras razones, Belloso hizo referencia a la demanda constante que implicar dirigir un club como Central y habló de una "situación familiar impostergable".

Belloso inició su gestión en diciembre de 2022 y en estos cuatro años de gobierno el club logró cosas importantes. En lo deportivo se recuerda la obtención de la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo, el primer entrenador que fue a buscar, el título de la Liga 2025 (con Ariel Holan como DT) y ahora la consagración en la Supercopa Internacional (con Jorge Almirón al mando).

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Gonzalo Bellos con el Gigante de fondo, cuando comenzaron las obras de le la primera ampliación del estadio. Celina Mutti Lovera / La Capital

Además hubo dos ampliaciones del Gigante de Arroyito, la segunda justo la que se inaugurará en su primera etapa el próximo sábado, con la construcción de la tercera bandeja.

Sorpresa y media

Belloso sorprendió a propios y extraños y le metió un signo de interrogación enorme a los que ocurrirá con su agrupación en las elecciones de diciembre. Un nombre que inmediatamente comenzó a sonar es el de su esposa y actual vicepresidente del club de Arroyito, Carolina Cristinziano, pero por el momento son meras especulaciones.

Incluso en estas últimas semanas se habló mucho de una posible candidatura de su parte para la intendencia de Rosario, algo que el propio Belloso descartó de plano, también mediante un posteo en redes sociales. Dijo que toda su energía estaba puesta en Central.

A días de la definición del título de la Liga 2026, el actual presidente y máximo referente dirigencial de Arroyito metió un bombazo que sacudió a todos.