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Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo canalla

El presidente del club de Arroyito anticipó que no irá por la reelección y lo atribuyó a cuestiones personales

3 de noviembre 2026 · 18:12hs
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Gonzalo Belloso y su esposa Carolina Cristinziano

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Gonzalo Belloso y su esposa Carolina Cristinziano, que también es directiva en Central.

El anuncio realizado este martes por Gonzalo Belloso de que no irá por un nuevo mandato al frente del club en las próximas elecciones conmocionó a Central. Directivos, socios e hinchas quedaron perplejos ante la noticia y muchos lo expresaron públicamente.

Belloso publicó un comunicado en el que anticipa que no irá por la reelección y atribuyó su decisión a "una situación familiar impostergable" que, según dijo, requerirá de su atención y será una prioridad para él en el futuro inmediato.

El anuncio de Belloso dejó atónito al mundo canalla, que claramente no esperaba una noticia semejante.

Uno de los primeros en expresarse públicamente sobre la decisión del presidente de Central fue el vicepresidente del club e intendente de la ciudad de Granadero Baigorria, Adrián Maglia. "Estoy conmocionado, preocupado y triste", dijo el directivo.

Leer más: Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Las declaraciones de Adrián Maglia

En una entrevista televisiva con el portal BaigorriaInforma, Maglia confesó que la noticia lo tomó por sorpresa. "Me enteré cuando estaba trabajando en la Municipalidad", comentó. La frase sugiere que nadie, o muy pocos, sabían que Belloso venía madurando la idea.

"Realmente estoy conmocionado", insistió Maglia, que atraviesa por su tercer mandato como intendente de Granadero Baigorria.

“Me tiene mal porque la de Gonzalo fue una administración extraordinaria, comparable con los mejores clubes. Nos dio resultados deportivos", sostuvo el directivo. Y añadió, apesadumbrado: "Esperábamos un período más”.

Maglia destacó la labor del presidente canalla y también se refirió a todo lo que se dice sobre Central, sobre todo en los medios porteños. "En Buenos Aires nos están desgastando, diciendo cualquier barbaridad. Vemos una intención de destrucción porque ven un club que puede competir con los grandes", cerró el directivo.

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