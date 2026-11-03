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Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Hace casi 40 años, Juan Pablo II estuvo en la ciudad. Esta vez, el Sumo Pontífice solo irá a Buenos Aires y Córdoba. La palabra de Monseñor Martín

3 de noviembre 2026 · 08:38hs
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El Arzobispo Eduardo Martín le pidió personalmente a León XIV que no se olvide de Rosario 

El Arzobispo Eduardo Martín le pidió personalmente a León XIV que "no se olvide de Rosario" 

Son horas de entusiasmo y expectativas para los católicos de la Argentina a pocos días de la llegada de León XIV. Mucho más luego de la gran incertidumbre que se generó hace menos de un mes, por la intervención a la que fue sometido el Sumo Pontífice. Con el paso de los días, la expectativa crece, y no solo entre los fieles. Es un hecho histórico, sin dudas. Se trata del segundo Papa que pisa suelo nacional en un viaje apostólico. En 1987, lo hizo Juan Pablo II, que incluyó a Rosario en su itinerario (además de Córdoba, Paraná, Salta, Viedma, Mendoza, entre otras).

En Rosario estuvo un 11 de abril que quedó para siempre en el recuerdo. Recorrió las calles en el famoso Papamóvil y luego ofició una misa en el Monumento Nacional a la Bandera. Fue el primer Sumo Pontífice en estar en la ciudad. Casi cuarenta años después, León XIV, el actual máximo jefe de la Iglesia Católica, inicia una gira por Latinoamérica que incluye a la Argentina. Pero esta vez, no vendrá a la ciudad a orillas del Paraná. ¿Hizo gestiones la Arquidiócesis rosarina? ¿Qué le propuso Monseñor Eduardo Martín al Papa?

En una charla que mantuvo el Arzobispo de Rosario en el programa Más Cerca, de La Capital Más (que podrá verse a partir del viernes 6 de noviembre a las 19 por youtube), dio detalles de los intentos que se hicieron para que el Papa esté en Rosario. Y aunque dijo no sentirse "decepcionado" en cuanto al resultado, claramente destacó que hubiese preferido que venga. Las razones por las que considera que la ciudad quedó por fuera del recorrido de León XIV no tuvieron que ver, para Eduardo Martín, con cuestiones puntuales vinculadas a Rosario, sino más bien con una "agenda acotada", en el marco de una gira por tres países de Latinoamérica (Argentina, Uruguay y Perú).

León XIV llega a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Está previsto que arribe al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery” a las 16.30. En esa primera jornada se reunirá con el presidente Javier Milei y tendrá actividades con la sociedad civil.

El lunes 9 de noviembre estará en Claypole, Buenos Aires, donde oficará la primera misa y se encontrará con obispos y otras autoridades de la Iglesia. Eduardo Martín estará presente en esos encuentros. El martes 10 tiene prevista una agenda muy activa en Córdoba, que incluye una vigilia con los jóvenes. El miércoles 11 se esperan millones de personas en la Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. .

"Es necesario, para esta época de mucha crispación"

Durante la entrevista en Más Cerca (que conduce la periodista Florencia O'Keeffe), y en la que contó detalles desconocidos de su historia personal y como sacerdote, el máximo representante de la iglesia en Rosario dijo estar muy entusiasmado por la que fue, finalmente, la confirmación del viaje del Papa, que había quedado en una zona de incertidumbre cuando se anunció que Robert Prevost (León XIV) debía ser operado por un nódulo pulmonar, que resultó ser maligno.

Todo esto generó tensión y preocupación. Los hechos ocurrieron entre el domingo 11 de octubre (cuando se dio la información oficial) y el martes 13 del mismo mes cuando fue intervenido quirúrgicamente. La recuperación fue tan buena que decidió no postergar su viaje.

Que venga el Papa es algo "que necesitan la Argentina, la sociedad y la Iglesia", destacó Monseñor Martín. Y agregó: "Vivimos un tiempo de mucha crispación y violencia verbal en el discurso público y en las redes sociales. Por eso (la llegada de León XIV) "nos va a ayudar a levantar la mirada y a renovar la fe, la esperanza, poder comunicar con alegría a Cristo".

"Uno siempre intenta"

Respecto al hecho de que Rosario quede por fuera de la agenda papal en esta visita, el Arzobispo dijo: "Uno siempre intenta. El año pasado León XIV me recibió durante media hora, ahí le entregué una carta del intendente (Pablo Javkin)", en la que planteaba la posibilidad de que venga a la ciudad.

Además, mencionó, "en febrero estuve en Roma y en la audiencia pública en la que los obispos tenemos muy poquito tiempo volví a plantear el tema".

"El se acordaba de la audiencia de media hora (que había tenido el año anterior). Entonces le dije: lo esperamos en la Argentina... y no se olvide de Rosario!".

"Este viaje _reflexionó Eduardo Martín_ al no ser exclusivo para Argentina y con el foco es Perú donde el Papa estuvo 20 años como misionero y luego como obispo", impide que sea una agenda extendida. "El es un norteamericano con corazón peruano", enfatizó.

"Al venir también a Uruguay, (se entiende que) elije de Argentina el centro (Córdoba) y Buenos Aires...".

Monseñor Martín recordó la presencia de Juan Pablo II, en su momento: "Estuvo en Salta, en Corrientes, en Viedma, en muchos lugares y por supuesto en Rosario, en el marco de una vista más prolongada".

"Una ocasión para reencontrarnos"

El arzobispo dijo que León XIV "es un hombre que conoce américa Latina, la situación social, la pobreza , las dificultades y también la fe del pueblo".

Para los argentinos, su visita, "es una ocasión para reencontrarnos, pero es una ocasión -remarcó- que luego hay que alimentar. Porque la ocasión es una oportunidad pero luego está la respuesta, y ahí lo decisivo, (lo que hacemos) en el día después...".

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