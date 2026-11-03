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El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Iván Jokanovich estaba preso por pasar información a un expolicía que integraba la banda de Los Monos y quedó libre tras acordar en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses

3 de noviembre 2026 · 16:19hs
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El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex Side que informaba a Los Monos.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex Side que informaba a Los Monos.

La Justicia federal homologó un juicio abreviado y le impuso un año y seis meses de prisión a Iván Jokanovich, exresponsable de la delegación rosarina de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). Lo acusaron de pasar datos reservados al expolicía Juan José Raffo, condenado como integrante de Los Monos. Como ya había cumplido ese tiempo detenido, recuperó la libertad.

El exagente Iván Jokanovich, conocido como el "Señor J", fue condenado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público e infracción a la Ley de Inteligencia. La sentencia también contempla tres años de inhabilitación especial y el decomiso de elementos secuestrados en dos domicilios.

>> Leer más: De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

La resolución se conoció pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso de queja de Jokanovich, que buscaba revertir decisiones anteriores en el expediente. El caso se originó en una investigación sobre una estructura de narcotráfico vinculada con Leandro "Pollo" Vinardi, señalado como uno de los hombres cercanos a Máximo Ariel "Guille" Cantero, jefe de Los Monos.

La información que llegaba a Los Monos

La investigación estableció que Jokanovich le suministraba información reservada a Juan José Raffo, un expolicía exonerado y condenado como integrante de Los Monos. Según la hipótesis de los investigadores, Raffo utilizaba esos datos para advertir a la organización sobre medidas judiciales, allanamientos y seguimientos, lo que le habría permitido eludir procedimientos y mantenerse prófugo durante aproximadamente dos años.

>> Leer más: Ordenan detener a un ex jefe de la Side procesado por colaborar con ex policía ligado a Los Monos

Raffo fue detenido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Barracas, cuando tenía pedidos de captura en causas federales y provinciales. Su nombre volvió a aparecer en una investigación sobre una estructura de narcotráfico atribuida a Leandro "Pollo" Vinardi, quien está preso en el penal federal de Ezeiza y es señalado como uno de los principales allegados a Guille Cantero. La pesquisa, conocida como Operativo Romaní, investigó maniobras de tráfico de drogas y el presunto papel de distintos colaboradores de la organización.

De acuerdo con la causa, Vinardi tenía vínculos con Guillermo "Chupa" Sosa, un referente de la barra brava de Newell's detenido por el crimen de Nelson "Chivo" Saravia. Los investigadores reconstruyeron comunicaciones entre Sosa y Raffo, además de contactos del expolicía con Jokanovich. La hipótesis fiscal sostiene que el exagente de inteligencia le facilitó datos de investigaciones en curso, pese a que no tenía autorización institucional para intervenir en esos expedientes.

Contactos con fiscal preso

Otro tramo del caso involucró al entonces fiscal provincial Mariano Ríos Artacho. Los investigadores detectaron que Raffo utilizaba un Chevrolet Cruze registrado a nombre del funcionario, vehículo que fue observado en noviembre de 2022 en el aeropuerto de Ezeiza mientras lo conducía el expolicía. De acuerdo con las actuaciones, Jokanovich se comunicó con Ríos Artacho y le advirtió que existía una investigación federal sobre Raffo y que el automóvil había sido detectado durante tareas de seguimiento.

>> Leer más: Vuelve a prisión un exagente de la Side investigado por vínculos con una banda narco

El exfiscal sostuvo que había vendido el vehículo en octubre de ese año y presentó documentación para respaldar su explicación sobre la operación y la demora en completar el cambio de titularidad. La condena a Jokanovich no constituye, por sí misma, una condena contra Ríos Artacho por estos hechos.

La prueba reunida incluyó el análisis del teléfono del exagente, donde se encontraron comunicaciones con Raffo y documentación vinculada con otras investigaciones federales por narcotráfico, entre ellas una relacionada con la salida de cargamentos de droga desde la Terminal Puerto Rosario. Los investigadores remarcaron que Jokanovich no tenía asignación institucional para intervenir en esa pesquisa.

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