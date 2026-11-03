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Sudbeat Showcase: el sello de Hernán Cattaneo y Graziano Raffa vuelve al Hipódromo de Rosario

El encuentro de música electrónica regresa por cuarto año consecutivo a la ciudad. Será el sábado 14 de noviembre, con cinco artistas internacionales y locales, una propuesta sunset y experiencias gastronómicas.

3 de noviembre 2026 · 16:32hs
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El formato propone una experiencia que va más allá de las presentaciones de los DJs. El Hipódromo volverá a convertirse en un espacio de encuentro para los seguidores del progressive house

El formato propone una experiencia que va más allá de las presentaciones de los DJs. El Hipódromo volverá a convertirse en un espacio de encuentro para los seguidores del progressive house

Rosario recibirá una nueva edición de Sudbeat Showcase, el encuentro de música electrónica vinculado al sello discográfico impulsado por Hernán Cattáneo y Graziano Raffa, que regresará al Hipódromo de Rosario el próximo sábado 14 de noviembre.

Organizado por la productora Unidos, el evento se realizará por cuarto año consecutivo en la ciudad, con una propuesta que combina música electrónica, gastronomía y un entorno al aire libre. La jornada comenzará en horario sunset, con una cata de vinos y sidra a cargo de Preset, y continuará con una programación musical que acompañará el paso de la tarde a la noche.

El formato propone una experiencia que va más allá de las presentaciones de los DJs. El Hipódromo volverá a convertirse en un espacio de encuentro para los seguidores del progressive house, con una puesta pensada para disfrutar de la música desde las últimas horas de luz natural y a lo largo de la noche.

Cinco artistas para una nueva edición de Sudbeat Showcase

La grilla estará integrada por Gai Barone, Graziano Raffa, John Cosani, Simply City y Tom Pavicich, con una selección de artistas vinculados a la escena electrónica nacional e internacional. La presencia de Raffa, uno de los impulsores de Sudbeat, refuerza la conexión entre la identidad musical del sello y la propuesta artística del encuentro.

A lo largo de sus ediciones, Sudbeat Showcase fue construyendo una relación con el público rosarino, que encuentra en esta fecha una oportunidad para disfrutar de una programación centrada en el progressive house. Su continuidad durante cuatro años refleja también el lugar que Rosario ocupa dentro del circuito de eventos electrónicos de la región.

Con una combinación de artistas, experiencias gastronómicas y música al aire libre, la nueva edición buscará mantener el espíritu que caracteriza al encuentro, en una jornada que comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la noche.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

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