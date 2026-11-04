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Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha

El artista, que traerá un concierto repleto de clásicos para cerrar el año, se presentará el sábado 19 y domingo 20 de diciembre en el anfiteatro

4 de noviembre 2026 · 12:39hs
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Fito Páez en Mar del Plata. 

Fito Páez en Mar del Plata. 
Fito Páez vuelve a Rosario en diciembre. Foto: Guido Adler. 

Fito Páez vuelve a Rosario en diciembre. Foto: Guido Adler. 

Fito Páez agotó en apenas veinte minutos las entradas para el show anunciado como cierre de año en Rosario. Tras el récord, lanzó una segunda fecha en el mismo espacio. De esta manera, el artista rosarino se presentará el sábado 19 de diciembre (agotado) y el domingo 20 (entradas en venta) en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

Semanas atrás la ciudad amaneció con afiches que anunciaban la llegada de Páez aunque sin precisar cuándo ni dónde. Hace apenas unos días, el rosarino terminó su gira Sale el Sol en La Plata y anunció que la próxima parada sería Rosario.

Un recorrido por los clásicos

El rosarino vuelve a su ciudad natal con un show en el Anfiteatro. Serán noches de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Se anuncia un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

>>Leer más: La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

Las citas tendrán, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

Cómo adquirir las entradas

La venta general de entradas se realiza por la plataforma ALLACCESS. En ambos casos hay beneficios para quienes poseen tarjeta Visa del Banco SantaFe.

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