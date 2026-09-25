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Nicki Nicole reveló la insólita locura que hizo por amor: "Soy muy intensa"

Durante una emisión de Popstars, la cantante rosarina sorprendió al contar una de las experiencias más locas que hizo por amor

25 de septiembre 2026 · 17:19hs
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Nicki Nicole contó lo más loco que hizo por amor 

Nicki Nicole contó lo más loco que hizo por amor 

Nicki Nicole continúa como jurado del reality show Popstars, que se emite por Telefe. En uno de los programas, la rosarina protagonizó un intercambio con una de las participantes y reveló una anécdota sobre una de las cosas más locas que hizo por amor.

Ángela Torres, Charlie García y Nicki Nicole continúan al frente de la búsqueda de las mejores artistas pop para formar la nueva banda argentina al estilo de Bandana. Durante una de las emisiones, Juani, una de las participantes, fue consultada acerca de cuál había sido la historia más romántica que había vivido. “La verdad es que no voy a dar entidad a alguien que no terminó siendo mi novio, así que mejor lo evadimos”, respondió.

Sin embargo, la participante decidió devolverles la pregunta a los jurados: "¿Cuál es la historia más romántica que viviste? Nicki o Joaqui pueden contestar, y Charlie si quiere también". Cabe destacar que, en la última gala, Ángela Torres fue reemplazada por La Joaqui, quien durante su ausencia participó de las audiciones de las participantes. La Joaqui evitó responder la pregunta. Sin embargo, la rosarina contó una de las historias más insólitas que hizo por amor.

>> Leer más: Nicki Nicole hizo historia en el Teatro Colón con un show sinfónico y teatral

La historia de Nicki Nicole

“Me fui a Japón por 48 horas”, confesó Nicki. La cantante explicó que, en aquel momento, estaba conociendo a alguien que le gustaba mucho y que esa persona viajaba a Japón por apenas 48 horas. “Yo soy muy intensa”, reconoció.

El conductor le preguntó: “¿Le dijiste «arigato», beso y te fuiste?”. “Sí, así”, respondió Nicki. Y confesó, entre risas: "Encima me agarró un golpe de calor porque hacía mucho calor en Japón". "Duró más el vuelo que el beso", bromeó Charlie García.

>> Leer más: En medio de la polémica con La Joaqui, Luck Ra sorprendió a las participantes de "Popstars"

Consultada por Vázquez sobre si, a pesar de todo, había valido la pena, Nicki Nicole respondió de manera contundente que si.

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