Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

"Todos quienes estén de acuerdo en acompañar el modelo de Santa Fe tienen las puertas abiertas”, dijo el gobernador de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro participó en un panel de la nueva edición de la Conferencia Industrial de la UIA.

El gobernador Maximiliano Pullaro no descartó este martes una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2027. "Todos los que estén de acuerdo en acompañar el modelo de Santa Fe tienen las puertas abiertas" , afirmó el titular de la Casa Gris, aunque aclaró respecto de una eventual sociedad con el partido violeta: "Se verá el año próximo" .

Pullaro realizó esas declaraciones en la ciudad de Buenos Aires, donde fue parte de la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, convocatoria a la que se sumaron el ministro de Economía nacional, Luis Caputo , y otros gobernadores.

interrogado sobre un posible entendimiento con LLA para las próximas elecciones, el santafesino sostuvo: “Tenemos un frente (Unidos) muy amplio en la provincia vinculado con el trabajo que se llevó adelante en políticas de seguridad, producción y desarrollo de obra pública. Nuestro frente no es ideológico, es uno que resuelve los problemas que tiene la gente” .

“Todos los que estén de acuerdo en acompañar el modelo que Santa Fe le propone, desde luego que tienen las puertas abiertas”, enfatizó Pullaro, tras lo cual subrayó: “Se verá el año próximo”.

De inmediato, el gobernador cargó contra la eventual oferta electoral de la oposición a nivel nacional y provincial: “Creemos que lo que no se puede es volver atrás, y volver atrás significa que el kirchnerismo pueda volver a ganar en la Argentina o en Santa Fe”.

“Hace tres años gobernaba el kirchnerismo la provincia y tuvimos récord de violencia y de homicidios. A eso es a lo que no queremos volver”, puntualizó.

Asimismo, Pullaro reiteró su apoyo a la suspensión de las Paso nacionales, una opción que evalúa el gobierno de Javier Milei para 2027.

Pullaro y la visita del Papa

En otro orden, Pullaro confirmó que asistirá el domingo próximo al encuentro previsto en el Palacio Libertad con motivo de la visita del Papa León XIV.

Respecto de si espera un pronunciamiento crítico de la Iglesia sobre la situación social y económica de la Argentina, el santafesino fue prudente. “Espero escuchar el mensaje primero. Después, por supuesto, podremos hacer una evaluación política”, indicó.