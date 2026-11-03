Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

La Justicia federal ordenó la captura de otras ocho personas y dos de ellas permanecían prófugas tras el inicio de una serie de allanamientos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó este martes 17 allanamientos como parte de una causa sobre lavado de activos del narcotráfico en Rosario . Entre los detenidos se destaca Arnaldo "Junior" Vivas , un vendedor de drogas que fue condenado años atrás y ya estuvo preso.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se hizo cargo de un procedimiento que se extendió a otras cuatro localidades del sur santafesino. En total, siete personas quedaron demoradas y otras dos permanecían prófugas luego del despliegue de las fuerzas de seguridad en los domicilios apuntados.

Además de los arrestos, los investigadores pidieron el secuestro de 16 vehículos de la organización dedicada al blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas. El operativo incluyó allanamientos en Granadero Baigorria, Funes, Ibarlucea y Casilda .

Arnaldo Andrés Vivas fue condenado a 8 años de prisión en noviembre de 2020 . La sentencia se dictó en el marco del juicio a la banda de Ramón "Rengo" Insaurralde y su familia, imputados por la venta de drogas en la zona sudoeste de Rosario.

Hacia fines de la década anterior, Junior era uno de los organizadores de narcomenudeo con mayor influencia cerca del cruce de Ocampo y las vías del ferrocarril, en inmediaciones del Centro Municipal de Distrito Oeste Felipe Moré, aunque también se mencionaba su nombre en los puntos de venta del barrio Copello de Capitán Bermúdez. La red que integraba se extendía a Villa Banana, Vía Honda.

>> Leer más: De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

El clan Insaurralde compraba estupefacientes al por mayor en Lomas de Zamora. Después traían la mercadería a Rosario para abastecer a los búnkeres, pero también coordinaban la entrega a domicilio o delivery a través de los integrantes de la banda.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Vivas tiene 39 años actualmente. Antes de ser detenido por primera vez, intentó ocupar la vacante de Nelson "Pandu" Aguirre, que previamente dominaba el negocio de la droga en Villa Banana. Hasta ese momento, su grupo contaba con cinco camionetas de alta gama, otros tantos autos, seis motocicletas y un cuatriciclo. Todos los vehículos fueron secuestrados junto con armas de fuego y 2,5 kilogramos de cocaína a partir del operativo Corona Millonaria, realizado a fines de junio de 2017.

Una nueva investigación sobre lavado de activos

Casi una década después, Junior fue detenido nuevamene por orden de la Justicia federal. Los investigadores solicitaron 12 allanamientos en Rosario, principalmente en la zona sudoeste de la ciudad.

Por otra parte, el MPF impulsó la inspección de dos domicilios de Granadero Baigorria, mientras que los restantes se ubican en Ibarlucea, Casilda y Funes. En principio, el fiscal pidió nueve detenciones como parte de la causa en trámite.

La primera captura de Vivas se concretó el 21 de junio de 2017 en avenida Pellegrini y Río de Janeiro. Esa tarde estaba vendiendo cocaína y fue sorprendido por la Policía Federal Argentina (PFA) en el corredor de lavaderos de autos.

El arresto fue parte de una quincena de allanamientos en Villa Banana, Santa Lucía, el barrio Latinoamérica, Granadero Baigorria y Funes. El operativo se denominó Corona Millonaria porque la droga tenía el sello de la marca de cerveza mexicana.

Vivas quedó anotado en una lista de diez sospechosos detenidos y figuraba como el dueño de una Dodge RAM blanca. La policía también lo tenía apuntado como miembro de uno de los grupos que disputó el control de la barra bava de Newell's hace casi diez años. De hecho, en ese momento se le prohibió el ingreso al estadio Marcelo Bielsa con derecho de admisión.