Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

La violenta colisión contra el suelo dejó fragmentos reducidos de la aeronave, además de una serie de "restos bastante pequeños" en un radio de unos 750 metros

Los investigadores del accidente de avión ocurrido este domingo en el sur de Florida, Estados Unidos, que dejó nueve muertos, aseguraron que el Learjet 60 se desintegró en miles de pequeños fragmentos, lo cual puede haber ocurrido incluso antes del impacto en tierra.

La colisión fue tan violenta que provocó un cráter en un avenida de Palm Beach, y las imágenes posteriores al accidente no mostraron grandes fragmentos del avión.

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"El mayor obstáculo que vamos a tener es recuperar los restos principales en el cráter del impacto en la calle", dijo Timothy Monville, investigador a cargo del caso por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

El portavoz del organismo, Thomas Chapman, dijo que iniciaron la investigación de lo ocurrido y advirtió que las autoridades no pueden especular sobre las causas que llevaron a la caída de la aeronave. Pero indicó que el Learjet 60 pudo haber sufrido "cierta desintegración" incluso antes de estrellarse en la vía pública.

Chapman indicó que un fragmento del avión fue encontrado a casi 6 kilómetros del lugar del impacto. “Aún no sabemos qué significa exactamente eso, en términos de qué causó que la aeronave perdiera el control, o si la pérdida de esta pieza fue resultado de las fuerzas que actuaron sobre la aeronave”, precisó.

¿Causa o consecuencia?

Los fragmentos que se desprendieron del avión probablemente fueron consecuencia de la caída en picada, no la causa, según sostuvo Jeff Guzzetti, experto en seguridad aérea. Su hallazgo a pocos kilómetros del lugar del accidente sugiere que se desprendieron más cerca del suelo.

“Si esas partes se hubieran desprendido a gran altitud, esos fragmentos estarían mucho más lejos”, dijo Guzzetti.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

El Learjet 60, un vuelo privado operado por la compañía Upper Jets, despegó a las 9.37 de Austin, Texas, con destino al aeropuerto de Eleuthera Norte, una isla turística de Bahamas.

El vuelo se encontró en la península de Florida con lluvias, actividad eléctrica y bandas de nubosidad inestables.Chapman explicó que a las 12, la aeronave informó al control de tráfico aéreo que había encontrado "hielo claro ligero, que era manejable" y "turbulencia moderada".

Estaban volando a una altitud crucero regular de 35.000 pies (10.668 metros) , pero la inestabilidad del tiempo los hacía variar su altitud. La temperatura que reportaron era de -47º, un aspecto clave para las futuras investigaciones por la formación de hielo.

La piloto (Nathalia Gadelha, de 20 años) y su compañero (Jeffrey Gregory, de 55) pidieron un ascenso a 37.000 pies para sortear la lluvia. "Menos de 30 segundos después, una transmisión del avión anunció el descenso seguida de una llamada de socorro", indicó el portavoz de NTSB.

Fuera de control

A las 12.48 desde el avión advirtieron: "Estamos en una condición de exceso de velocidad al descender...". Las grabaciones de audio de las comunicaciones evidencian el dramatismo de la situación.

La aeronave nunca se pudo recuperar del descenso sin control y se estrelló a gran velocidad.

El fuerte impacto causó un cráter en el punto del impacto, pero Chapman y Monville precisaron que había "restos bastante pequeños" de la aeronave en un radio de unos 750 metros.

Las víctimas fueron identificadas como Adam Robinson, Helen Sharp y los niños Emma y Charlie Robinson, así como su niñera Anita María Cetina; y la pareja conformada por Rachael Reed y Charmi Fehr, además de los pilotos Gadelha y Gregory.

En tierra, una persona que iba en un vehículo resultó herido en una pierna, pero no hubo más víctimas más allá de los pasajeros del avión.