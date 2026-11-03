El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

El Sumo Pontífice recorrerá el país desde el domingo y tiene previsto visitar la basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre. Siete de cada 10 irá a la sede en la provincia de Buenos Aires

La llegada del Papa León XIV a la Argentina movilizará a miles de fieles y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján se preparan para recibir una marea de visitantes. Sólo desde Rosario partirán entre 30 y 40 micros directos a estas tres ciudades y, según pudo averiguar La Capital, siete de cada 10 feligreses elijen la ciudad de Luján como único destino.

La terminal de ómnibus vivirá un movimiento inusitado para esta época del año. La visita del Papa movilizará a unas 2.000 personas en ómnibus directo a destino, el 70% se vuelca por la provincia de Buenos Aires y la misa de León en la Basílica de Nuestra Señora de Lujan.

" Se habían parado las consultas por la cirugía del Papa , pero con la confirmación se reactivaron. Desde Rosario hay salidas en micro a Buenos Aires, Córdoba y Luján, este último es el más elegido", contó Marcelo Méndez, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Agentes de Viajes, en LT8.

El agente turístico remarcó que "quedan pocos lugares" y que los transportes están a "un 80% de su capacidad" . Además de la caravana de ómnibus que partirán de la Terminal Mariano Moreno, decenas de rosarinos optarán por viajar por sus propios medios lo que será una verdadera caravana para ver a León XIV.

Cómo es el viaje para ver al Papa

Los servicios, en su mayoría, son de ida y vuelta y en transporte de larga distancia. Es nula la oferta de vuelos para salir de Rosario y seguir al jefe del Vaticano. Los agentes de viajes lo plantearon como un paquete de turismo religioso con traslado y coordinación con la organización.

El pasaje cuesta alrededor de los 85 mil pesos para cualquiera de los tres destinos y parte desde las 00 desde la Terminal de Ómnibus de Rosario. Luego de la misa final, los viajeros tendrán tres horas de gracias para luego emprender el regreso a Rosario.

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Viajar comprende también adaptarse a las condiciones: temperaturas elevadas, sobre todo en Córdoba para el martes 10 de noviembre, y los detalles de la organización. "A todos les decimos que el ómnibus quedará estacionado donde las autoridades de control nos indiquen, puede ser a 3, 4, 6 o 10 kilómetros de donde será la misa. Algunos van a tener que caminar bastante", aclaró Méndez.

Méndez también contó que los viajeros deberán someterse a rigurosos controles de seguridad, que incluirán la presentación de Documento Nacional de Identidad o requisa de elementos personales como mochilas y bolsos.