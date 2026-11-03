La Capital | La Ciudad | Cuidacoches

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

El mandatario local le reclamó al Concejo que apruebe la ordenanza que adhiere a la prohibición de los "trapitos", que también "aborda la cuestión social"

3 de noviembre 2026 · 09:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cuidacoches: el Concejo Municipal debe aprobar la ordenanza que adhiere a la prohibición de la actividad

Foto: Archivo / La Capital

Cuidacoches: el Concejo Municipal debe aprobar la ordenanza que adhiere a la prohibición de la actividad

"No tenemos que perder tiempo", afirmó este martes el intendente Pablo Javkin sobre la ordenanza que prohíbe la actividad de cuidacoches y que está a consideración del Concejo Municipal como paso previo aplicarla en la ciudad de Rosario .

El mandatario local remarcó: "Los temas no se resuelven de un día para otro, pero algún día hay que empezar. Y eso implica aprovechar los instrumentos legales que tenemos".

Tras su aprobación en la Legislatura y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo Provincial, ahora es el turno de las ciudades para dicten ordenanzas en adhesión a ley provincial Nº 14.486. En Rosario, el intendente Javkin envió la ordenanza de adhesión y ahora tienen la palabra los ediles.

La iniciativa establece sanciones para quienes desarrollen la actividad de cuidacoches y mecanismos de intervención ante situaciones de violencia o extorsión, pero también contempla alternativas de inclusión social y reconversión laboral.

Cuidacoches y recaudación ilícita

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el intendente expresó que "el gobierno provicial dictó una ley, y esa ley prevé que, si el municipio adhiere, contará con el accionar de la policía en materia contravencional para eliminar la actividad de cuidacoches, fundamentalmente en los lugares donde esa actividad está organizada para buscar una recaudación ilícita".

>> Leer más: Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza

"Los ejemplos más claros -subrayó Javkin- son las canchas de fútbol y los recitales. Provincia además sacó una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad acerca de cómo aplicarla. Entonces, no tenemos que perder tiempo. Cuando el Concejo apruebe la adhesión a la ley, tendremos un elemento más en la acción con la policía, la Fiscalía y con los juzgados contravencionales que hoy no tenemos".

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario

"Es una ley que nos da una herramienta más para un tema que hay que resolver. Está claro que no lo vamos a resolver de un día para el otro, pero por qué vamos a privarnos de un recurso para terminar con algo que le jode tanto la vida de la gente", agregó.

Abordaje social

Javkin remarcó que en la ordenanza que está a consideración del Concejo, "se tomaron en cuenta las situaciones sociales". Amplió: "Hay vecinos que conocen muy bien al cuidacoches que tienen en su cuadra. También hacemos un abordaje para el combate de las adicciones. En muchos casos, son personas que están en la calle y durante el tiempo que están en la calle le piden dinero a las personas".

"Eso requiere otro tratamiento en materia de consumo. Muchas de esas personas duermen en refugios municipales. Con ellas se pueden dar alternativas de rehabilitación. Tenemos que hacer algo para mejorar esta cuestión y eliminar lo que hay que eliminar. Durante mucho tiempo reclamos herramientas legales más fuertes cuando hablábamos de bandas organizadas. Ahora tenemos una ley. Cuando uno tiene ley y policía, que antes no teníamos, hay que aprovechar eso para que la seguridad siga mejorando", destacó el mandatario.

Noticias relacionadas
El municipio anticipó que el presupuesto mantendrá el equilibrio financiero por sexto año consecutivo.

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

la crecida del parana impacta en la toma de agua pero la calidad es optima

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

el tiempo en rosario: alerta amarillo para la manana y la tarde de este martes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

El intendente Javkin alzó la voz por los subsidios al transporte

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Las más leídas

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

Lo último

Empresas y organizaciones comprometidas con la acción climática a su gestión

Empresas y organizaciones comprometidas con la acción climática a su gestión

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

El futuro como sujeto político: una agenda para pensar a largo plazo

El futuro como sujeto político: una agenda para pensar a largo plazo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

El mandatario local le reclamó al Concejo que apruebe la ordenanza que adhiere a la prohibición de los "trapitos", que también "aborda la cuestión social"

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota y por qué son clave para Donald Trump y Javier Milei
El Mundo

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota y por qué son clave para Donald Trump y Javier Milei

Las más leídas
Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Ovación
Ignacio Boero, presidente de la Lepra: No es verídico que Messi esté cerca de Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Ignacio Boero, presidente de la Lepra: "No es verídico que Messi esté cerca de Newell's"

Ignacio Boero, presidente de la Lepra: No es verídico que Messi esté cerca de Newells

Ignacio Boero, presidente de la Lepra: "No es verídico que Messi esté cerca de Newell's"

Reprograman Instituto vs. Newells: El domingo no habrá ningún espectáculo masivo en Córdoba

Reprograman Instituto vs. Newell's: "El domingo no habrá ningún espectáculo masivo en Córdoba"

Newells, próximo a romper el techo en medio de una meseta de juego

Newell's, próximo a romper el techo en medio de una meseta de juego

Policiales
Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Una pelea entre obreros y capataz terminó con dos detenidos en la comisaría

Una pelea entre obreros y capataz terminó con dos detenidos en la comisaría

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste
La ciudad

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe
La Ciudad

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo
La Ciudad

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo

Ley Tributaria 2027: Santa Fe actualizará impuestos por la inflación sin subir alícuotas
Economía

Ley Tributaria 2027: Santa Fe actualizará impuestos por la inflación sin subir alícuotas

Secuestraron 82 vehículos de una mega picada de motos en La Florida
La ciudad

Secuestraron 82 vehículos de una mega picada de motos en La Florida

Los feriados de noviembre y las fechas no laborables que quedan hasta fin de año
Información General

Los feriados de noviembre y las fechas no laborables que quedan hasta fin de año

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención
Economía

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7 % en la última década
La Ciudad

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7 % en la última década

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto
Policiales

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Aún con haberes de más de $18 millones, cayó el déficit de la Caja de Jubilaciones
La Ciudad

Aún con haberes de más de $18 millones, cayó el déficit de la Caja de Jubilaciones