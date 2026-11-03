Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

El mandatario local le reclamó al Concejo que apruebe la ordenanza que adhiere a la prohibición de los "trapitos", que también "aborda la cuestión social"

"No tenemos que perder tiempo" , afirmó este martes el intendente Pablo Javkin sobre la ordenanza que prohíbe la actividad de cuidacoches y que está a consideración del Concejo Municipal como paso previo aplicarla en la ciudad de Rosario .

El mandatario local remarcó: "Los temas no se resuelven de un día para otro, pero algún día hay que empezar. Y eso implica aprovechar los instrumentos legales que tenemos".

Tras su aprobación en la Legislatura y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo Provincial, ahora es el turno de las ciudades para dicten ordenanzas en adhesión a ley provincial Nº 14.486. En Rosario, el intendente Javkin envió la ordenanza de adhesión y ahora tienen la palabra los ediles.

La iniciativa establece sanciones para quienes desarrollen la actividad de cuidacoches y mecanismos de intervención ante situaciones de violencia o extorsión, pero también contempla alternativas de inclusión social y reconversión laboral.

Cuidacoches y recaudación ilícita

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el intendente expresó que "el gobierno provicial dictó una ley, y esa ley prevé que, si el municipio adhiere, contará con el accionar de la policía en materia contravencional para eliminar la actividad de cuidacoches, fundamentalmente en los lugares donde esa actividad está organizada para buscar una recaudación ilícita".

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"Los ejemplos más claros -subrayó Javkin- son las canchas de fútbol y los recitales. Provincia además sacó una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad acerca de cómo aplicarla. Entonces, no tenemos que perder tiempo. Cuando el Concejo apruebe la adhesión a la ley, tendremos un elemento más en la acción con la policía, la Fiscalía y con los juzgados contravencionales que hoy no tenemos".

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario Foto: La Capital / Virginia Benedetto

"Es una ley que nos da una herramienta más para un tema que hay que resolver. Está claro que no lo vamos a resolver de un día para el otro, pero por qué vamos a privarnos de un recurso para terminar con algo que le jode tanto la vida de la gente", agregó.

Abordaje social

Javkin remarcó que en la ordenanza que está a consideración del Concejo, "se tomaron en cuenta las situaciones sociales". Amplió: "Hay vecinos que conocen muy bien al cuidacoches que tienen en su cuadra. También hacemos un abordaje para el combate de las adicciones. En muchos casos, son personas que están en la calle y durante el tiempo que están en la calle le piden dinero a las personas".

"Eso requiere otro tratamiento en materia de consumo. Muchas de esas personas duermen en refugios municipales. Con ellas se pueden dar alternativas de rehabilitación. Tenemos que hacer algo para mejorar esta cuestión y eliminar lo que hay que eliminar. Durante mucho tiempo reclamos herramientas legales más fuertes cuando hablábamos de bandas organizadas. Ahora tenemos una ley. Cuando uno tiene ley y policía, que antes no teníamos, hay que aprovechar eso para que la seguridad siga mejorando", destacó el mandatario.