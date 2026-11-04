La Capital | Policiales | crimen

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Pablo Godoy fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa a bordo de un furgón. Los delincuentes huyeron en motocicleta

4 de noviembre 2026 · 09:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uno de los responsables del crimen en Larralde al 2800 tenía casco puesto.

Foto: MPA.

Uno de los responsables del crimen en Larralde al 2800 tenía casco puesto.

La Fiscalía Regional de Rosario pidió colaboración este martes para esclarecer un crimen en la zona oeste de la ciudad. Los investigadores decidieron publicar el video del ataque a balazos contra Pablo Godoy, uno de los elementos principales entre la evidencia de un caso sin resolver.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó ayuda para identificar al autor de los disparos y a otro delincuente en Larralde al 2800, a pocas cuadras de la colectora exterior de avenida Circunvalación. El asesinato ocurrió hace casi un mes y desde entonces no hay personas imputadas ni detenidas por la causa.

La grabación que difundió el organismo judicial ratifica la hipótesis inicial sobre la balacera fatal. La víctima de 39 años fue emboscada mientras estacionaba en la puerta de su casa, aunque los encargados de la pesquisa evitaron pronunciarse respecto de la posible causa del homicidio.

¿Qué se sabe del crimen de Pablo Godoy?

Hasta el momento, la fiscal Agustina Eiris estableció que los autores del crimen se acercaron a Godoy a bordo de una motocicleta Honda Wave. Un hombre armado se paró frente a la ventanilla del acompañante durante la noche del jueves 8 de octubre, abrió fuego rápidamente y después huyó en el mismo vehículo.

El tirador estaba vestido con ropa oscura. Tenía una campera negra con franjas blancas sobre las mangas y un casco gris, de manera que su rostro no era visible en el momento de los disparos.

>> Leer más: Crimen en Villa Gobernador Gálvez: mataron a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Godoy venía manejando una Renault Kangoo blanca y estaba solo. Después de los balazos y el escape de los delincuentes, murió en el acto.

Los encargados del operativo secuestraron seis vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros en la escena del crimen. En el video se puede ver al autor de los disparos y sólo parcialmente al conductor de la moto.

Según el registro de la Policía de Fanta Fe, la víctima ya había sido atacada en marzo de 2019. En aquella oportunidad lo agredieron cerca del cruce de avenida Circunvalación y Rivarola. Tras la denuncia, lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por una lesión en su pierna derecha.

¿Cómo colaborar con la investigación del caso?

Cualquier persona que cuente con datos sobre el tirador o la persona que manejaba la motocicleta puede comunicarse telefónicamente a través del 911 para prestar declaración. También es posible enviar un correo electrónico a [email protected] o contactarse con la Fiscalía Regional Segunda mediante redes sociales.

Voceros del MPA recordaron que todos los testimonios se manejan con absoluta reserva en cuanto a la identidad. Además, los colaboradores tienen la chance de dirigirse en persona al Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento 2850.

Noticias relacionadas
Marcelo Candoti fue encontrado sin vida junto a su esposa en la ciudad de Esperanza

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua.

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

El hallazgo ocurrió en la Recoleta Santafesina de la ciudad de Santa Fe

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

La barbería donde asesinaron a Iván Jagich en abril del 2025. 

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

Las más leídas

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Lo último

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Amaia Montero habló del difícil momento que atraviesa tras volver a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero habló del difícil momento que atraviesa tras volver a La Oreja de Van Gogh

De cortar bolsas a mano a la era de la inteligencia artificial: la historia de Poliversal

De cortar bolsas a mano a la era de la inteligencia artificial: la historia de Poliversal

Cococcioni reclama la reforma en seguridad: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que las modificaciones son imprescindibles para que el Estado al menos "empate" en la lucha con las bandas

Cococcioni reclama la reforma en seguridad: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Pullaro y Llaryora plantean que el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro y Llaryora plantean que el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Las más leídas
Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Ovación
Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina
Ovación

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

Newells en Córdoba: un día antes y con la misma ventaja deportiva

Newell's en Córdoba: un día antes y con la misma ventaja deportiva

Policiales
Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

La Ciudad
El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU
El Mundo

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
Información General

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
La Ciudad

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
Salud

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
La Ciudad

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo
Novedades

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027
Economía

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo