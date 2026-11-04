Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

"Yo no estaba en la boleta. Si así hubiera sido, habríamos ganado de manera aplastante", dijo el presidente norteamericano tras la votación del supermartes

El cierre de las elecciones 2026 en Estados Unidos desató este martes un festejo del Partido Demócrata por un triunfo en ambas cámaras . Los resultados oficiales confirman que la oposición al presidente Donald Trump recuperará el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato del empresario.

El Partido Republicano perdió siete bancas en el Senado y dejará de contar con la mayoría sobre un total de 100 escaños. En la Cámara de Representantes también se invirtió la correlación de fuerzas, ya que el oficialismo resignó 25 lugares en el proceso de renovación de 435 asientos.

El jefe del Estado norteamericano se mostró disconforme con los resultados y evitó asumir la responsabilidad por la derrota. Apenas pasada la medianoche de este miércoles, manifestó a través de redes sociales: "Yo no estaba en la boleta. Si así hubiera sido, habríamos ganado de manera aplastante" .

La votación del supermartes arrojó varios resultados inesperados en el mapa estadounidense. Entre ellos se destaca el ingreso de James Talarico al Senado como candidato en Texas, donde ningún demócrata había obtenido un cargo estatal en más de 30 años. También fue llamativa la victoria de Annie Andrews para arrebatarle la banca de la misma cámara a Darline Graham en Carolina del Sur . En ambas contiendas, Trump había apoyado fuertemente a los representantes de su partido.

Los primeros análisis sobre los comicios indican que el oficialismo sufrió un revés por frustración de los votantes frente al aumento del costo de vida, la guerra en Irán y la preocupación por la corrupción gubernamental. Algunos estados que llevaban décadas en manos republicanas se pintaron de azul a pesar de que el presidente se impuso por amplia diferencia allí dos años.

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El magnate no sólo esquivó el bulto a la hora de ser señalado como el padre de la derrota. Además, anticipó indirectamente que no acompañará las propuestas legislativas de los demócratas. En este sentido compartió una foto de la clásica gorra roja de campaña con la palabra "veto" a través de su cuenta oficial de Truth Social.

Por su parte, la oposición anticipó que impulsarán investigaciones sobre funcionarios de alto perfil dentro del gobierno norteamericano. En particular, realizarán controles más estrictos sobre su patrimonio y no descartan pedir el juicio político al presidente.

¿Qué dijo Trump luego de las elecciones?

Así como se pronunció a través de internet, Trump ratificó su postura electoral en una entrevista telefónica para desmarcarse del mal rendimiento electoral de los republicanos. A la hora de repasar los guarismos en diálogo con Fox News, se limitó a opinar que a los votantes "no les gustaron los candidatos".

Previamente, el jefe del Estado norteamericano había presentado demandas en Alaska y California ante la sospecha de que personas sin cuidadanía iban a ir a votar de manera ilegal. Luego de los comicios, el primer mandatario dejó de lado esta objeción y se mostró dispuestoa a aceptar los resultados en ambos distritos.

A pesar de la derrota, los aliados a Trump plantaron bandera rápidamente frente a sus adversarios. Así lo anunció John Thune, el líder de la mayoría en el Senado: "Los republicanos no se quedarán de brazos cruzados mientras el ala de extrema izquierda y socialista del Partido Demócrata intenta deshacer todo lo que hemos hecho”.