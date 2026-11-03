Elecciones en Estados Unidos 2026: qué se vota y por qué son clave para Donald Trump y Javier Milei

Los comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El resultado definirá el equilibrio de poder en el Congreso

Estados Unidos. Los comicios funcionan como un examen nacional para la segunda presidencia de Donald Trump

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término (midterms, en inglés) , una votación clave para el futuro político del país y para la segunda presidencia de Donald Trump. Los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso y definirán, además, gobernaciones, legislaturas estatales y miles de cargos locales.

Los comicios funcionan como un examen a la gestión de Trump, en un escenario marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán . El resultado también tendrá repercusiones para la Argentina: un cambio en el equilibrio de fuerzas del Congreso podría modificar el margen de respaldo político que el presidente estadounidense le brinda al gobierno de Javier Milei.

Actualmente, el Partido Republicano, al que pertenece Trump, tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso. La elección definirá si conserva ese control o si los demócratas consiguen avanzar y limitar la capacidad del oficialismo para impulsar su agenda.

Los ciudadanos estadounidenses elegirán a los integrantes de las dos cámaras del Congreso:

Cámara de Representantes: se renuevan los 435 escaños. Sus integrantes tienen mandatos de dos años.

Senado: se disputan 35 bancas, 33 correspondientes a elecciones regulares y dos especiales. Los senadores tienen mandatos de seis años.

El Congreso es el Poder Legislativo federal de Estados Unidos y está integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. La composición de ambas cámaras determina qué partido tendrá la mayoría y, por lo tanto, mayor capacidad para impulsar proyectos, negociar leyes y controlar comisiones.

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Además de las elecciones legislativas nacionales, habrá comicios para gobernadores en 36 estados y votaciones para renovar legislaturas estatales y autoridades locales. Entre los cargos que se definirán en distintos distritos figuran fiscales, sheriffes, representantes de juntas escolares y otros funcionarios.

El voto es voluntario. Para participar se requiere tener ciudadanía estadounidense, al menos 18 años y cumplir con las condiciones de residencia que establece cada estado. En la mayoría de los estados también es necesario estar registrado para votar; Dakota del Norte es la excepción.

¿Por qué las elecciones de medio término son importantes para Donald Trump?

Las midterms se realizan a mitad del mandato presidencial y suelen funcionar como una evaluación de la gestión del gobierno. En este caso, los resultados permitirán medir el respaldo electoral a Trump durante su segunda presidencia.

El control del Congreso es central para la agenda del presidente. Si los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras, tendrán mayor margen para acompañar sus iniciativas legislativas. Si los demócratas consiguen mayoría en una o en las dos, podrán condicionar el tratamiento de proyectos y ejercer un mayor control sobre la actividad del gobierno.

Durante el cierre de campaña, Trump calificó estos comicios como “las más importantes” de la historia del país y cuestionó a los candidatos demócratas. También lanzó acusaciones contra Abdul El-Sayed, postulante demócrata al Senado por Michigan, a quien vinculó con el yihadismo y los Hermanos Musulmanes, sin presentar fundamentos para esa afirmación.

¿Cómo pueden impactar las elecciones de Estados Unidos en la Argentina?

El resultado también será seguido de cerca por el gobierno de Javier Milei, que construyó una relación política estrecha con Trump y recibió respaldo público de la administración estadounidense.

Un cambio en la composición del Congreso podría alterar el escenario político interno de Estados Unidos y, con ello, las condiciones en las que Trump impulsa su política exterior y sus decisiones de apoyo a otros gobiernos. En el caso argentino, el resultado podría tener consecuencias sobre el respaldo político y financiero de Washington, aunque no implica por sí mismo un cambio automático en los vínculos bilaterales.

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Más de 57 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada

En Estados Unidos, la mayoría de los estados permite votar antes del día de la elección, ya sea de manera presencial o por correo. Según los datos difundidos antes de la jornada electoral, más de 57 millones de personas habían emitido su voto anticipadamente.

Las modalidades y los requisitos varían según el estado. En 47 estados y Washington DC se permite el voto anticipado presencial sin necesidad de presentar una justificación. Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen esa posibilidad.

El voto por correo sin necesidad de justificar la ausencia está disponible en 36 estados y el Distrito de Columbia. En otros 14 estados se exige una razón válida, como una enfermedad, un viaje o una discapacidad. Además, ocho estados y Washington DC envían automáticamente las boletas por correo a todos los votantes registrados.

El voto latino: 39 millones de personas habilitadas

La comunidad latina tendrá un papel relevante en las elecciones de 2026. Según un análisis del Pew Research Center, cerca de 39 millones de latinos están habilitados para votar. Representan alrededor del 16% del electorado estadounidense y constituyen el grupo de votantes elegibles más joven.

El crecimiento de ese universo electoral no responde solamente a la naturalización de nuevos ciudadanos. También se explica por la llegada a la mayoría de edad de jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos: se calcula que más de cuatro millones cumplieron 18 años entre 2022 y 2026.

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La economía aparece como una de las principales preocupaciones de este sector. Una encuesta de Equis Research realizada en marzo de 2026 indicó que el 44% de los votantes latinos registrados mencionó la economía como su principal preocupación electoral, mientras que el 8% señaló la inmigración.

La inteligencia artificial, otra preocupación de la campaña electoral

La utilización de inteligencia artificial (IA) para crear imágenes, audios y videos manipulados se convirtió en uno de los temas de preocupación durante la campaña. Los llamados deepfakes pueden mostrar a candidatos haciendo declaraciones que nunca realizaron o alterar fragmentos de sus intervenciones.

Una encuesta de la Universidad de California en San Diego, difundida por Factchequeado, señaló que el 76% de los estadounidenses consultados manifestó preocupación por el impacto de los videos y audios engañosos generados con IA en las elecciones de medio término.

El Wesleyan Media Project identificó al menos 164 anuncios electorales que utilizaron inteligencia artificial durante 2026, con un gasto cercano a los 80 millones de dólares. Según ese relevamiento, el 69% de las piezas no incluía una advertencia sobre el uso de estas herramientas.

Entre los casos señalados durante la campaña figura un anuncio contra James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, que utilizó un video manipulado para atribuirle afirmaciones sobre el cristianismo y Dios. También se difundieron anuncios del candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman, con imágenes del alcalde Zohran Mamdani alteradas mediante inteligencia artificial.

Las elecciones de este martes definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el escenario político que deberá afrontar Trump durante la segunda mitad de su mandato.