En medio de la polémica con La Joaqui, Luck Ra sorprendió a las participantes de "Popstars"

El cantante cordobés visitó el reality, acompañó a las concursantes durante los ensayos y les dejó un mensaje antes de una nueva instancia del certamen

El reality show “ Popstars ” continúa con la búsqueda para conformar el nuevo grupo pop y, en medio del escándalo que atraviesa , Luck Ra estuvo presente en el programa. El cantante sorprendió a las concursantes que siguen en carrera y les dio consejos en los ensayos.

Cabe recordar que, desde hace días, el cuartetero se encuentra en el ojo de la tormenta mediática . Luego de confirmar su separación de La Joaqui a fines de julio, se desató una pelea mediática entre ambos, con acusaciones cruzadas que fueron subiendo de tono. En este contexto , Luck Ra apareció por sorpresa en el reality show “Popstars”, aunque durante su participación decidió no hacer referencia al escándalo que protagoniza.

El cantante cordobés Luck Ra visitó “Popstars” para acompañar a las participantes durante una jornada de ensayos y compartir con ellas algunos consejos antes de una nueva instancia del certamen.

Cabe remarcar que, de las 3.000 participantes que se presentaron a las audiciones hace menos de un mes, solo 50 continúan en carrera. De ese grupo, 28 tuvieron que enfrentarse el martes por la noche a un nuevo desafío: interpretar canciones pop en versión cumbia.

“Esta vez van a ser siete cuartetos, de las 28”, anunció Nicki Nicole. En ese momento, Nico Vázquez les preguntó qué canción podrían interpretar y comenzó a entonar “La Morocha”, el exitoso tema de Luck Ra junto a BM y las participantes se sumaron al canto y al baile.

Fue entonces cuando el conductor presentó al artista cordobés: “Qué lindo que es Luck Ra. Un pibe que tiene talento, que la rompe toda. Con ustedes, Luck Ra”.

Durante su visita, el cantante se acercó a los distintos grupos, observó los ensayos y les brindó algunas tips. “Me pone muy feliz estar acá. Me siento muy reflejado en las chicas porque todos nosotros somos soñadores, y por más que uno haya logrado algunas cosas, se sigue soñando”, expresó Luck Ra.

Antes de despedirse, les dejó un mensaje a las chicas que continúan en carrera: “Lo último que les quiero decir es que no busquen ser nadie más que ustedes mismas. Denlo todo. Gócenlo y disfrútenlo, que es lo más importante. Que les vaya muy lindo”.

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