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El blues local celebra con la quinta edición del festival "Yo nací en Rosario"

La cita será el viernes 13, desde las 21, en La Cantina del Club Argentino. Actuarán cinco bandas y el cierre estará a cargo de Caburo y La Rosario Accoustic Blues

4 de noviembre 2026 · 08:57hs
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Caburo y su banda cerrarán el Festival de Blues Yo nací en Rosario

Caburo y su banda cerrarán el Festival de Blues "Yo nací en Rosario"
El blues local celebra con la quinta edición del festival Yo nací en Rosario

El próximo viernes 13 de noviembre se realizará la edición 2026 del Festival de Blues “Yo Nací en Rosario”, el quinto encuentro consecutivo (un récord total en la escena rosarina). Desde las 21, se presentarán cinco bandas del ambiente local en La Cantina del “Club Argentino”, en Víctor Mercante 756.

La apertura estará a cargo de los músicos “Pablo Read y Mauro Torres”, recorriendo distintas páginas del Blues acústico, con temas de su propia autoría como así también grandes interpretaciones de otros géneros transportados fielmente al Blues.

A continuación, será el momento del musico multiinstrumentista “Jacobo Lopez”, después de largos caminos recorridos en todos los escenarios del país y su destacada participación en los medios masivos, en esta oportunidad presentándose con su formación “Jacobo y los Analógicos” (Jacobo Lopez en guitarra armónica y voz, Rulo Robiatti en perscusion y Gabriel Sena en bajo.)

>> Leer más: Vuelve "Yo Nací en Rosario", el festival de blues más grande de la Argentina

La jornada va a continuar con “Nico y los Misiles”, quienes traen grandes canciones que invitan a repensar este presente y versiones clásicas de Blues con influencias de rock argentino y funk. Prometen además recorrer temas de su EP “Fuego Primero.” (Nico Acosta guitarra y voz, Enzo pardini en guitarra, Damian Cárdenas en bajo y Andy Pascual en bateria.)

Luego llegará el turno del sólido “Plexo”, con la fuerza de un “Power Trío” en la gran noche del festival. Además de blues autentico y de mucha potencia con temas propios. (Seba Pagliaretti en guitarra y voz, Fernando Varlet en bajo electrico y Federico Striglio en batería.)

Finalmente, el cierre estará a cargo de “Caburo y la Rosario Accoustic Blues”, como ya es una grata costumbre contar con su presencia en la finalización de los festivales de blues “Yo Nací en Rosario” y el renovando el compromiso de nuestro querido “Caburo” con el estreno de un nuevo blues en cada festival, como lo ha hecho desde el inicio de este ciclo. (Caburo en voz, Franco Capriati en armónica, Enzo Pardini en guitarra y Vicente Mata en guitarra.)

Las entradas anticipadas se pueden solicitar visitando el sitio www.clubdeblues.com.ar o al teléfono 341 3410225. Las entradas anticipadas al mismo precio que el año pasado solo $10 mil. Si opta por comprar la entrada en puerta en la Cantina del Club Argentino, tendrán el valor de $12 mil.

Un festival de blues cada vez más consolidado

Cabe destacar que “El Festival de blues: Yo Nací en Rosario” se lleva a cabo de forma totalmente autogestiva y cuenta con el indispensable aporte del Club de Blues Rosario y el apoyo del programa radial “Blues Mundano” que se emite en el aire de la ciudad desde hace ya 29 años y por Radio Universidad Rosario.

El festival representa fielmente al movimiento cultural del Blues de Rosario, que moviliza a más de 200 músicos y alberga como un hecho inédito a nivel nacional a más de 40 bandas del Blues local.

>> Leer más: En tiempos de crisis, el blues propone un respiro y llega a los clubes de barrio

Cabe recordar además que el Club de Blues Rosario viene organizando junto a los clubes y vecinales de la ciudad el ciclo “Blues en los Barrios”, conformando un espacio genuino donde los clubes se convierten en “nuevos” escenarios de Blues, llegando y sumando de esta manera diferentes públicos.

Se destaca dentro de dicha actividad el aporte de “Aire Libre”, la Radio comunitaria quienes potencian esta hermandad aportando un excelente servicio de sonido, el cual es financiado íntegramente por el “Club de Blues Rosario”. Estos eventos mensuales aúnan transversalmente a los músicos del género convergiendo en un espacio colectivo, todos juntos, como nos enseña el Blues, entendiendo que de esa forma surge la única salida en estos tiempos.

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