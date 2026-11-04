La Capital | Información General | WhatsApp

WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo se utiliza la nueva función

Con esta herramienta, los usuarios podrán dejar mensajes preparados para que se envíen de 10 minutos a dos semanas más tarde. Cómo funcionará

4 de noviembre 2026 · 13:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
La nueva función de WhatsApp se irá habilitando en los dispositivos de forma gradual 

La nueva función de WhatsApp se irá habilitando en los dispositivos de forma gradual 

¿Cuántas veces uno se acuerda de enviar un mensaje fuera de horario o teme olvidarse de enviar un mensaje importante? La nueva función de WhatsApp está pensada especialmente para estos casos, ya que permite dejar mensajes preparados para que se envíen automáticamente en la fecha y hora determinada por el usuario.

Esta nueva herramienta, que se está habilitando en los dispositivos de forma gradual, permite programar el envío de mensajes en chats privados y grupales. Además, en el mensaje se podrán incluir enlaces, fotos y videos, según el reporte de WABetaInfo. De momento, solo se admitirá una imagen o video por mensaje programado.

Una vez armado el mensaje, el usuario podrá elegir la fecha y hora en que desea que se envíe. Esta puede ir desde los 10 minutos posteriores hasta las dos semanas siguientes. También se creará toda una sección donde el usuario pueda revisar sus mensajes programados y gestionar los envíos pendientes antes de que lleguen a sus destinatarios.

Tal como se mencionó, la nueva herramienta está llegando de forma progresiva a un grupo limitado de participantes del programa beta para Android, pero se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios.

>>Leer más: El truco para ocultar chats con códigos en WhatsApp

Cómo programar mensajes en WhatsApp

Una vez que la función llegue a los usuarios, incorporarla será muy fácil. Quienes tengan acceso a la herramienta, podrán abrir la conversación deseada y escribir el mensaje como si se fuera a enviar en el momento. Pero al estar terminado, se debe mantener pulsado el botón de enviar. Así, la app abrirá una pantalla donde el usuario podrá seleccionar la fecha y hora en la que se desea que se entregue el mensaje.

Una vez configurado el momento de envío, el mensaje quedará programado y aparecerá directamente en el chat el día y hora que se haya dispuesto, sin la necesidad de que el usuario deba abrir la aplicación o volver a tocar algún botón. Esta función se puede volver ideal para dejar saludos de cumpleaños preparados o enviar avisos y recordatorios a chats individuales o grupales.

Además, los mensajes programados se podrán revisar y gestionar desde una sección específica, a la que el usuario tendrá acceso desde el momento en que lo programe hasta que finalmente se envíe.

La función aún se encuentra en fase de prueba, por lo que algunas cuestiones de su diseño y utilidad podrían modificarse antes de que llegue a todos los dispositivos.

>>Leer más: Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

Algunas especificidades en la entrega de mensajes programados

Una de las preguntas alrededor de la nueva función es ¿qué ocurriría si a la hora en la que se debía mandar el mensaje el usuario no tiene conexión? Tal como informó WABetaInfo, los mensajes programados se enviarán de todos modos, aunque el dispositivo no tenga conexión a internet en el momento. Además, los mensajes programados gozarán del cifrado de extremo a extremo del que ya goza cualquier mensaje de la app y garantiza que solo los participantes de la conversación puedan leer los mensajes.

En cuanto a los grupos, los mensajes programados funcionarán siguiendo algunas reglas. En estos casos, los mensajes programados solo se enviarán a las personas que formen parte del grupo en el momento en que se programó el mensaje. Quienes salgan del grupo o se incorporen más tarde, ya no recibirán el mensaje programado, según se informó en WABetaInfo.

Noticias relacionadas
Una de las estafas virtuales detectadas ofrece puestos de atención al público en una supuesta búsqueda de personal para la panadería Infinita, ubicada en Santiago 217.

Falsas ofertas de empleo, un nuevo método de estafa virtual en Rosario

WhatsApp permite crear carpetas personalizadas de stickers

WhatsApp permite armar carpetas de stickers: cómo funcionan y cómo crearlas

En Whatsapp se pueden esconder chats utilizando códigos

El truco para ocultar chats con códigos en WhatsApp

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para comunicarse.

Qué hacer si no se pueden enviar o recibir mensajes en WhatsApp

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Lo último

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda

MINISO llega a Rosario con su primera tienda en Alto Rosario.

MINISO llega a Rosario con su primera tienda en Alto Rosario.

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda

El juicio abordó el crimen al azar del músico, asesinado frente al estadio de Newell's, y otros hechos violentos ocurridos entre 2022 y 2023. Dos acusados recibieron penas de cuatro años y seis meses de prisión

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda
Cococcioni reclama la reforma en seguridad: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni reclama la reforma en seguridad: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha
Zoom

Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso: Me avergüenza
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso: "Me avergüenza"

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Ovación
Central y Newells en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico
Ovación

Central y Newell's en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico

Central y Newells en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico

Central y Newell's en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico

Central: cómo están los zurdos goleadores para la definición del título de la Liga

Central: cómo están los zurdos goleadores para la definición del título de la Liga

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: El presidente me pidió que pagara el contrato

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato"

Policiales
Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda

Cuatro imputados por el crimen reciente de un hombre tras una pelea que terminó a los balazos

Cuatro imputados por el crimen reciente de un hombre tras una pelea que terminó a los balazos

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario: buscan atrapar a los autores

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

La Ciudad
El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado
Policiales

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU
El Mundo

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
Información General

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
La Ciudad

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
Salud

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
La Ciudad

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo
Novedades

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027
Economía

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga