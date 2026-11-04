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"Santafesinas" llega a Rosario para poner en valor las voces y la historia de las mujeres de la música popular

La propuesta itinerante se presentará este sábado 7, con dos talleres y un concierto, en la Plataforma Lavardén

4 de noviembre 2026 · 07:05hs
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Santafesinas. Canciones de mujeres que hacen historia se presentará por primera vez en Rosario

"Santafesinas. Canciones de mujeres que hacen historia" se presentará por primera vez en Rosario
Santafesinas llega a Rosario para poner en valor las voces y la historia de las mujeres de la música popular

“Santafesinas es un encuentro que busca poner en valor a las mujeres de la música y la poesía popular y santafesina. Es un trabajo que no sólo pone en valor a las autoras actuales, sino también a quienes estuvieron antes, a quienes surcaron nuestro camino”, dice Clara Bertolini, al describirSantafesinas. Canciones de mujeres que hacen historia”, el ciclo que llega por primera vez a Rosario con entrada libre y gratuita.

Se trata de la tercera edición de esta propuesta itinerante del Ministerio de Cultura de Santa Fe, que ya pasó por la capital provincial y Reconquista con el objetivo de reconocer a artistas de la provincia y poner en escena nuevas conquistas, como el malambo femenino, desde una perspectiva de género.

La cita en la ciudad será en Plataforma Lavardén este sábado 7 de noviembre, con un concierto y dos talleres. A las 10 se desarrollarán las propuestas "Malambo en cuero e’ mujer", a cargo de Lucía Midulla Carnota, y "Florecen coplas, brota memoria", dictado por Bertolini. Por la noche, a las 21, el escenario del Teatro recibirá a un ensamble de artistas que interpretará composiciones de autoras emblemáticas de la música folklórica argentina.

Con dirección de Clara Bertolini, el espectáculo contará con la participación de Julieta Demagistris en percusión, Camila de Paoli en acordeón, Eli Prunello en bajo, Romi Bisciglia en guitarra, Sofía Reinoso en violín y Bertolini en voz y guitarra. A ellas se sumarán las cantoras invitadas Alejandra Zambrini, Patricia Duré y Valentina Da Silva.

>> Leer más: Clara Bertolini: "El folclore rosarino tiene una diversidad y calidad sorprendentes"

La propuesta de Santafesinas

"Santafesinas. Canciones de mujeres que hacen historia" es un programa que se desarrolla desde septiembre con el propósito de reivindicar y visibilizar a las mujeres en la construcción de la música popular. “Como nos pasa a las mujeres transversalmente, en todos los contextos y ámbitos en lo que respecta a la música popular, los nombres propios que habitan el olimpo de la memoria colectiva no son los femeninos. Entonces, la invitación es a corrernos de algunos nombres de varones que son quienes han determinado la propia música, los propios conceptos de la música también, y focalizarnos en las mujeres que han quedado relegadas, han sido invisibilizadas”, explica Bertolini.

Una de las particularidades del ciclo es que no se trata de una banda estable que sale de gira, sino de un proyecto que construye una formación diferente en cada territorio. “Es una banda que va mutando, en cada lugar donde se desarrolla el programa”, cuenta la directora. En cada edición se conforma una nueva grupalidad con artistas de la región, con la intención de reunir sobre el escenario a mujeres con distintas trayectorias y formaciones: artistas con recorridos consolidados junto a otras que recién comienzan, músicas provenientes de ámbitos académicos y populares, y cantoras de cada lugar. “Acá lo que prima es el encuentro”, resume.

En ese sentido, si bien el repertorio conserva algunas canciones en todas las presentaciones, también incorpora composiciones de autoras de cada región. En ese recorrido, Bertolini asume la dirección y también lleva adelante el hilo conductor del espectáculo, como voz cantante y guitarrista.

Además del concierto, el ciclo incluye dos talleres con inscripción previa: uno dedicado a la danza y otro a la música. "Malambo en cuero e’ muje", a cargo de Lucía Midulla Carnota. “Particularmente, el malambo femenino es un territorio de conquista para las mujeres. El rubro Solista de Malambo Femenino en Cosquín hace recién dos años que está. Es una práctica que durante muchos años fue negada a las mujeres y, a su vez, la actual ganadora de ese rubro es santafesina: Trinidad Orellana”, destaca Bertolini.

Por otro lado, "Florecen coplas, brota memori", dictado por la propia Bertolini, será un espacio de encuentro y reflexión entre mujeres de la música popular. "Googleando sobre mujeres compositoras, falta información y esto tiene que ver con dejar un precedente y juntar información para las nuevas generaciones", explica.

Al finalizar el concierto habrá, además, una instancia de homenaje a mujeres destacadas. En Rosario, el encuentro contará con la presencia de María del Paraná, como parte de este reconocimiento a quienes dejaron su huella en la cultura y en la historia de la provincia.

>> Leer más: Una voz rosarina que reversiona el género folclórico en clave feminista

Música y militancia

Docente y cantautora rosarina de música de raíz folklórica, Clara Bertolini transita los escenarios desde 2009 incluidos grandes festivales como el de Diamante y el de Cosquín. En sus producciones la militancia, el feminismo, la visibilidad de las mujeres y la difusión de sus repertorios son parte central . Esa búsqueda, que forma parte de su carrera desde hace años, también es el motor de Santafesinas.

“Hubo un momento en el que la Ley de Cupo acompañó para que las mujeres podamos habitar en mayor cantidad los escenarios, pero actualmente sigue costando un montón. Hoy esa ley está desfinanciada y a las mujeres nos cuesta el doble sostener los proyectos musicales: siempre tenemos menos contrataciones, hay menos espacios”, señala Bertolini.

Frente a ese contexto, destaca que el encuentro y el compartir, son una forma de construir los espacios que todavía faltan. “Santafesinas también es un gesto de animar a otras, de generarnos nosotras los lugares que nos están faltando". Y suma: “Es triste que cuando hablamos de nosotras tengamos que hablar desde el lugar de las denuncias. También es importante poder decir que nosotras cantamos, hacemos música, celebramos a nuestras poetas, construimos el bagaje cultural que nos representa, y nuestra identidad también tiene cara de mujer”.

Ese mismo propósito tendrá una proyección especial en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde una delegación santafesina llevará una propuesta artística con la misma esencia del programa, aunque con un formato diferente. "De alguna manera va a ser el ratito para tomar el escenario y decir, bueno, acá estamos las mujeres de Santa Fe, que a su vez va a ser algo inédito, que en El Cosquín una delegación de provincia, sea para protagonizar a las mujeres y homenajearlas".

>> Leer más: "Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

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