Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

La Libertad Avanza presentó un proyecto para aprobar una de las reformas que finalmente quedó afuera del debate previo sobre transporte de personas

Aunque la Municipalidad todavía no reglamentó los últimos cambios en materia de aplicaciones de viajes en auto, un sector de la oposición ya pide pista para volver a discutir sobre Uber Moto en Rosario . Este lunes se anunció un proyecto para regularizar el servicio que la empresa ofrece desde hace varios tres años a nivel local.

El marco normativo sobre las plataformas de transporte privado de personas como DiDi se aprobó la semana anterior en el Concejo Municipal. La propuesta sobre el mensaje del Poder Ejeccutivo habilitó formalmente los traslados en vehículos, pero los representantes de La Libertad Avanza (LLA) volvieron a la carga de inmediato para incluir a las motocicletas .

A diferencia de lo que habían planteado en el inicio del debate, los libertarios ya no pretenden derogar la ordenanza 10.544 . En cambio, esta vez quieren que se agreguen nuevos artículos específicos sobre la actividad de quienes manejan motos.

El proyecto de LLA apunta a permitir los viajes en motovehículos que son contratados a través de las plataformas tecnológicas . Las empresas deben estar inscriptas en el registro rosarino, una condición que está vigente desde la sanción de 2023 y aún no había sido adoptada por Uber ni por DiDi.

Entre otras condiciones, los rodados deben tener al menos 100 cenímetros cúbicos de cilindrada, asiento y apoyapiés para el acompañante. Los conductores tendrán que utilizar una licencia de clase A2.1 o una categoría superior para prestar los servicios de movilidad.

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Dentro de las cuestiones que ya están limitadas por las propias aplicaciones, la reforma establece que los motociclistas sólo pueden llevar a una persona. En ambos casos se define expresamente el uso obligatorio de cascos homologados. Quienes manejan asumen la responsabilidad de proveer los elementos de protección y mantenerlos en condiciones de higiene adecuadas.

Por otro lado, el cuarto inciso del nuevo artículo del proyecto se refiere a los seguros, uno de los temas más discutidos en torno al transporte privado. En este sentido, la normativa pedirá una cobertura de responsabilidad civil que incluya expresamente el transporte oneroso de pasajeros en motocicletas, contratado mediante plataformas tecnológicas, incluyendo a terceras personas no transportadas y de acuerdo a las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).