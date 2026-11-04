Crimen en Villa Gobernador Gálvez: mataron a un hombre que tenía una tobillera electrónica

El homicidio sucedió en la zona sur de esa ciudad. La víctima tenía 32 años y según fuentes oficiales había recuperado la libertad en octubre

El crimen sucedió en la zona sur de Villa Gobernador Gálvez

Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez . El crimen sucedió el martes a la tarde y la víctima fue identificada como Hugo Brian Molina, quien según fuentes oficiales, al momento de ser asesinado tenía colocada una tobillera dual electrónica por una causa judicial por violencia de género.

El asesinato de Molina trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se advertía sobre detonaciones de arma de fuego con el saldo de una persona fallecida en Nahuel Huapi y Pasaje C.

Dos vecinos del lugar declararon ante la policía que habían escuchado un disparo de arma de fuego y que al salir a la calle observaron a un hombre que ingresaba a su casa y caía al piso con una herida en la cabeza.

Una mujer que vive también en el lugar declaró que, tras escuchar el disparo, salió de su casa y vio a la víctima tirada el piso y que dos hombres huían en moto.

Qué sabe del hombre baleado en Villa Gobernador Gálvez

Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar y constó que la persona ya había fallecido.

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Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe identificaron a la víctima como Hugo Brian Molina, de 32 años, quien en octubre había salido en libertad de la Subunidad 4ª, donde estuvo alojado por una causa de amenazas calificadas por el uso de armas y lesiones dolosas leves.

También señalaron que el hombre tenía colocada una tobillera dual electrónica por una causa de violencia de género y restricción de acercamiento hacia su ex pareja.