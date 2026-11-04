Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es el cálculo para 2027 y en base a la quita fondos nacionales. Cada mes, provincia aporta subsidios por 5 mil millones y el fondo local otros 3 mil millones

Amén del tironeo por los subsidios al transporte, Rosario redujo la antigüedad de su flota y sumó 316 unidades en los últimos tres años.

En pleno desglose del presupuesto 2027, el intendente Pablo Javkin subrayó ayer un ítem que expresa nuevamente la inequidad en la distribución de los recursos nacionales hacia el interior del país. Un desequilibrio estructural que se consolidó en la era Milei, con el quite de los subsidios al transporte de pasajeros desde 2023 en Rosario . Este "agujero" en materia de recursos deberá se cubierto por el municipio con más de 22 mil millones de pesos para el año que viene. El sistema se sostiene mensualmente con más de 5 mil millones que provienen del gobierno provincial junto a otros 3 mil millones del fondo municipal compensador del transporte.

En materia de movilidad, el intendente se refirió a la situación actual del esquema de gastos en comparación con el año 2023, cuando el sistema de transporte público percibía un 29,8% de aportes nacionales, 36% de provincia, y el 33% del sistema lo financiaba el municipio.

"Eso fue cambiando brutalmente", advirtió Javkin, tras señalar que "en 2024 desapareció el aporte nacional y eso ha hecho, manteniendo el aporte provincial en números casi constantes, que el municipio absorba por entero el gasto que Nación cubría en materia de subsidios".

Transporte de Rosario en números

Traducido en números, le representará al fisco rosarino cubrir el bache que dejó el gobierno de Javier Milei por cuarto año consecutivo: más de 22 mil millones de pesos para 2027, de un total de unos 68 mil millones que componen el gasto en el rubro movilidad, incluido el recambio de la flota para reducir su antigüedad promedio y la diferencia de la tarifa social para la Movi desde que la gestión nacional congeló el aporte en 1.720 pesos por viaje.

El intendente resaltó: "Tenemos un presupuesto equilibrado, habiendo absorbido el 30% de ese gasto". Lo cierto es que el sistema de colectivos rosarinos se sostiene en base a dos grandes aportes: 780 mil millones del fondo de asistencia provincial, otros 522 mil millones por Ley de Sellos, y 4.270 millones para el Boleto Educativo Gratuito. Es decir, más de 5.500 millones de pesos al mes. Además, el fondo municipal le inyecta otros 3 mil millones al mes.

Hace un mes, y tras ocho meses de sostenimiento de la tarifa, el Ejecutivo local autorizó una suba del boleto a 2.150 pesos. Es decir, una recomposición del 25%, al valor anterior de 1.720 pesos. Entre los argumentos que esgrimieron los funcionarios municipales figuró la política "subsidios cero" que aplicó Milei para el transporte del interior.

>>Leer más: Enérgico reclamo de Javkin al gobierno nacional: "Si se la llevan, que la devuelvan"

Otro reclamo por subsidios al Congreso

Los intendentes de las grandes ciudades del interior del país llevarán al Congreso de la Nación un nuevo reclamo por una distribución más equitativa de los recursos destinados al transporte. El encargado del anuncio en Rosario fue el propio Javkin, quien estará acompañado por su par de la capital cordobesa, Daniel Passerini, Rosario Romero (Paraná), Pablo Grasso (Río Gallegos), Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe) y Gonzalo Goyechea (María Teresa, Santa Fe).

"Cada 7 pesos que se reparten, 6 pesos van al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y apenas un peso se reparte entre todo el interior", remarcó Javkin horas después de que el gobierno de Milei actualizara una nueva compensación para más de 100 líneas de jurisdicción nacional que circulan por las calles porteñas.

El transporte mantendrá el subsidio pero cambio el cálculo

"Queremos un trato igualitario en los subsidios al transporte", escribió Javkin por sus redes sociales, para actualizar lo que ya venía reclamando a viva voz desde el año pasado: "Si se la llevan, que la devuelvan. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero si se recaudan impuestos específicos la Nación no se puede quedar con esos ingresos, porque no le corresponde, entre otras cosas, el destino del impuesto a los combustibles", había planteado el jefe comunal.

Una vez más, argumentó su reclamo con datos y expuso que el dinero que destina el gobierno nacional para el transporte al Amba por 60 días es equivalente a los recursos que transfiere a todo el interior del país a lo largo de un año: "No a Rosario, o Córdoba, a todo el interior junto", remarcó.

>>Leer más: Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Hubo más del reclamo. "Y como si eso no fuera suficientemente injusto, aumentan por decreto la brecha, reforzando solo los subsidios para Caba y Gran Buenos Aires", apuntó, y explicó que el Amba recibe 6 de cada 7 pesos que Casa Rosada dispuso para el transporte de todo el país.

Passerini fue más allá y desafió: "Si eliminan el Impuesto al Combustible, al día siguiente baja 35% el boleto”, sostuvo en relación a otro reclamo por la falta de reintegro de esta alícuota que se cobra al interior y no regresa a las jurisdicciones. Santa Fe, Rosario y Córdoba sostienen tarifas similares. El municipio de la capital provincial fijó en mayo su tarifa en 2.111 pesos y Córdoba llevó en julio el boleto a 2.150 pesos. El Ente de la Movilidad comunicó que para agosto de 2026 el costo del boleto de colectivo debería ser 2.713,49 pesos.

"Se pone más, se recibe menos"

En un extenso mensaje por redes sociales, Javkin sostuvo que la situación del transporte y la desigualdad en los recursos "es insostenible" y apuntó que se trata de una "discriminación histórica".

"Gobierne quien gobierne, siempre somos los que pagamos el costo más alto. Gobierne quien gobierne, el interior siempre pone más y recibe menos", agregó. Y remarcó que la iniciativa de los intendentes no es quitarles recursos al Amba y sus vecinos, pero sí destacó que van a exigir igualar los recursos destinados para el Interior del país. "¿Por qué motivo alguien del Amba recibiría más subsidios de lo que recibe un ciudadano del interior? Todos somos argentinos, todos pagamos el impuesto a los combustibles con el que se financia el fondo del transporte", polemizó el intendente.

La Uta advierte sobre un posible paro de colectivos el miércoles 11 de febrero

En esta línea, Javkin pidió que se aumente el subsidio al interior al mismo nivel que el Amba, que se incorporen los fondos al presupuesto nacional y que se coparticipe el impuesto a los combustibles. "En definitiva: que lo que aportamos desde el interior vuelva a los usuarios. Federalismo, ni más ni menos", concluyó el intendente de Rosario.

>>Leer más: Javkin anunció que los intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Colectivos a GNC

Amén de las dificultades financieras por el sostenimiento del sistema que llevan adelante provincia y municipio, fuentes de la Secretaría de Movilidad adelantaron a La Capital que a partir de la semana entrante está previsto el arribo progresivo de las 93 unidades diseñadas desde China con propulsión a GNC y a estrenar. En los últimos tres años, la flota de transporte sumó más de 300 coches cero kilómetro. Y durante este mismo periodo, los colectivos que circulan por la ciudad pasaron de 8 a 5 años de antigüedad promedio. La renovación se dio entre los casi 700 ómnibus que integran el sistema rosarino. Esto implica que casi un 45% de las unidades tendrá menos de 3 años de uso.