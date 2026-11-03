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Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Durante la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía anunció medidas para aliviar la situación financiera de las pymes. También extendió los alcances del plan de regularización de deudas impositivas

3 de noviembre 2026 · 12:43hs
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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio financiero durante la Conferencia Industrial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) a las pymes hasta mayo de 2027. El funcionario adelantó, además, que se ampliará el alcance del plan de facilidades de pago de ipuestos de hasta 18 cuotas y se habilitará la utilización de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras.

Caputo anunció un mini paquete de alivio financiero a las empresas durante su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Alivio financiero

"Nosotros escuchamos los reclamos de todos, entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos, por eso suspenderemos embargos de Arca hasta mayo del año que viene", afirmó Caputo. Como complemento, el plan de pago de 18 cuotas para regularizar deudas fiscales hasta el 30 de junio incluirá ahora los pasivos hasta el 31 de octubre.

Caputo también vinculó la posibilidad de avanzar con estas medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. "Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios", sostuvo.

Saldos aduaneros

Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías. "La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo, tanto a pymes como a las grandes porque el gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses", reconoció Caputo.

Para aliviar esa situación, el ministro anunció que las pymes podrán utilizar la totalidad de los saldos que tengan a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar obligaciones aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos fondos. "Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras", precisó.

La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. "También lo vamos a hacer por otro porcentaje para las grandes empresas, que va a ser cada vez más creciente hasta que terminemos con este tema de los reintegros", anticipó el funcionario.

Un pacto por Sellos

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que el gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, como parte de la estrategia oficial para reducir los costos que enfrentan las empresas. "Le vamos a estar proponiendo a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos, que es un desastre al bolsillo porque grava todo, en un monto cercano a 0,4% del PBI", cuestionó Caputo.

Según explicó, el Ejecutivo buscará implementar un esquema de compensación para las jurisdicciones que adhieran a la iniciativa, particularmente en relación con las empresas comprendidas en regímenes de incentivo a las inversiones (Rigi). "Para aquellas que estén adheridas al Rigi y al Rimi vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las empresas resignen la otra mitad, es decir que se elimine el impuesto pero que las provincias tengan un ingreso que lo compensamos desde Nación", detalló el ministro.

Los anuncios se producen en un contexto de dificultades para la recuperación industrial. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera cayó 0,2% mensual en septiembre y 3,4% interanual, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.

Ola de reclamos

En este contexto, la presión de Arca, a través de los embargos por deudas fiscales, se había convertido en una pesadilla para las pymes y se convirtió en el centro de urgentes reclamos del sector.

Leer más: Tres de cada cuatro embargos dispuestos por el fisco caen sobre microempresas

Un informe reciente de la Fundación Apertura señaló que tres de cuatro embargos dispuestos por la delegación Rosario de Arca fueron sobre microempresas. La participación de este segmento sobre el conjunto de medidas cautelares dispuestas por el organismo creció del 37,3% en 2021 al 87,4% en julio de 2026.

Hace dos semanas, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) señaló que en lo que va del año, los embargos ejecutados por Arca en todo el país crecieron un 52% respecto del año anterior, pasando de poco más de 1.000 medidas en enero a casi 30.000 en un solo mes. Más del 80% de estas ejecuciones cayeron directamente sobre microempresas, afectando montos que superan los $ 285.000 millones.

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