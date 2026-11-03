La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La nueva vacuna, que será obligatoria para bebés, protege contra seis enfermedades y busca simplificar el esquema actual. Todos los detalles

Hay novedades sobre la vacuna que se suma al calendario oficial para los bebés

El gobierno nacional a través de un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación incorporará a partir de enero de 2028 una vacuna que ya existía en el sector privado para los bebés argentinos . De esta manera cumple con un principio de "equidad" teniendo en cuenta que estará disponible para todos los chicos. Así lo explicó a La Capital el pediatra Alejandro Maccarrone, quien dio detalles sobre las características de la vacuna, y por qué es importante esta incorporación al calendario. El anuncio oficial destaca que con esta vacuna se dará protección contra seis enfermedades , de allí que se llame hexavalente, y es acelular. También se detalló el esquema con el que deberán cumplir padres o tutores, llevando al niño al vacunatorio más cercano o al que habitualmente concurran.

Hasta el momento, los ministerios de Salud provinciales, incluido el de Santa Fe , no recibieron más detalles sobre la distribución y disponibilidad y se estima que en los próximos días habrá novedades y nuevas instrucciones.

El médico rosarino dijo que la vacuna hexavalente o séxtuple permite "simplificar" el esquema actual, además de otros beneficios.

"Es una vacuna que existe hace tiempo pero solo estaba al alcance en el sector privado y reemplazaba a la del calendario oficial pentavalente con Salk", señaló.

"Ahorrar" pichazos y otras ventajas

"Al ser acelular -destacó el médico- genera menos efectos indeseables como fiebre, dolor o malestar general del niño, lo que además conlleva un impacto a nivel familiar por los cuidados que implica (la posibilidad de faltar al trabajo, la organización cotidiana ) y evita por ese mismo motivo más consultas al pediatra. Esta nueva estrategia permite que en una sola vacuna se cubran seis dosis. Hasta ahora tenemos la pentavalente y la Salk por lo que les ahorramos a partir de 2028 un pinchazo a los chicos", comentó el especialista.

Las enfermedades que permite minimizar o evitar esta vacuna son:

Difteria

Tétanos

Coqueluche (tos convulsa)

Hepatitis B

Poliomelitis

Infecciones invasivas por Haemophilus Influenza tipo B

Cada cuánto se coloca la vacuna hexavalente

El esquema anunciado oficialmente es el siguiente:

Primera dosis séxtuple acelular a los 2 meses de vida

Segunda dosis a los 4 meses

Tercera dosis a los 6 meses

Refuerzo entre los 15 y 18 meses

¿Y los nacidos antes de 2028?

El pediatra explicó que para aquellos bebés que nazcan hasta diciembre de 2027 "se continúa con el esquema vigente" que es Pentavalente más antipoliomelítica. Y se mantiene el esquema primario de colocarla a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzo a los 15 y 18 meses y otro refuerzo a los 5 años de edad.

Qué significa acelular

Significa que no contiene microorganismos completos sino partes específicas y purificadas. A diferencia de las vacunas celulares que usan alguna bacteria completa (muerta o inactivada) y por lo tanto los efectos secundarios locales o de malestar pueden ser más altos.