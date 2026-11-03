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Schmuck confirmó que quiere ser intendenta de Rosario y adelantó que no renovará su banca en 2027

La presidenta del Concejo Municipal señaló que la intención es competir por el Palacio de los Leones el año próximo, pero que esa decisión la definirá junto a Pablo Javkin

3 de noviembre 2026 · 16:49hs
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La presidenta del Concejo Municipal

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck. 

La presidenta del Concejo Municipal, la radical María Eugenia Schmuck, aseguró este martes que en 2027 finalizará su mandato en el Palacio Vasallo y no irá por la renovación de esa banca porque su vocación es ser intendenta de "la Rosario que se viene", a partir de la autonomía municipal sancionada en la Legislatura.

Dijo que esa intención de competir por un lugar en el Palacio de los Leones se resolverá de modo interno con el intendente Pablo Javkin para definir quién es el mejor candidato del frente Unidos y que, en caso de no ser así, acompañará desde el lugar que le toque, ya sea como legisladora o funcionaria.

Schmuck y su deseo de ser intendenta

Schmuck confirmó su intención de ser la segunda intendenta mujer, después de la socialista Mónica Fein, en el marco de una ronda de debate estratégico junto al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) para la redacción de la Carta Orgánica municipal, que hará las veces de una Constitución de Rosario, en el marco de la declaración de la autonomía de la ciudad.

El encuentro, del cual participó Javkin y el director ejecutivo del Cippec, el exdiputado nacional Luciano Laspina, fue el puntapié inicial del encuentro hacia "la Rosario que viene".

>>Leer más: Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

"La docencia (en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, UNR) es como mi cable a tierra desde hace 30 años y no la voy a abandonar, pero lo que tengo en claro es que el año próximo termina mi mandato de concejala y no voy a renovar", sostuvo en declaraciones a "El primero de la mañana", de LT8.

En ese sentido, confirmó: "Tengo vocación de ser intendenta, pero lo vamos a resolver con Javkin para definir quién es el mejor candidato de Unidos".

El Palacio de los Leones, el mayor de los desafíos

Aseguró que si le toca ocupar esa precandidatura "será el mayor de los desafíos" de su carrera política. Y, si no es así, seguirá acompañando desde el lugar que Unidos "considere necesario".

"Ser intendenta es la vocación que tengo", reiteró para dejar en claro cuál es su objetivo una vez que finalice su mandato como concejala.

De cara a la estatuyente que el municipio deberá afrontar para redactar la Carta Magna local, señaló que será tras celebrar las elecciones legislativas del año próximo en una "ventana" diferente a esos comicios.

"Ojalá esos estatuyentes que elijamos sean lo más diversos y que mucha gente se anime a presentarse a elecciones, porque la Carta Orgánica tiene que ser el resultado de un acuerdo social muy importante", destacó.

Y resaltó que "la idea es que todas las organizaciones que conforman la sociedad civil, como comercios, empresas, vecinales, clubes y escuelas, puedan dar su opinión respecto de cuáles son las herramientas que permitirán un futuro estable para Rosario".

La presidenta del Concejo sostuvo que la idea es generar varios encuentros con todas las instituciones de la sociedad civil para la construcción de un diálogo social que permita debatir las prioridades para el futuro de Rosario.

Carta Orgánica de Rosario

"Creo que la Carta Orgánica es una excelente oportunidad para planificar la ciudad que viene y, en función de eso, evaluar cuáles son las reglas, las responsabilidades y los mecanismos de control y de participación que una ciudad tiene que establecer por escrito en su primera miniconstitución", planteó.

Sostuvo que la idea de la ronda de diálogo es "evitar que esas bases tengan que discutirse cada cuatro años o en cada renovación de gobierno". Por eso, sostuvo la importancia de llevar a delante acuerdos duraderos "que trasciendan a cada gestión política".

Schmuck precisó que, entre las prioridades recogidas durante el primer encuentro con el sector productivo y económico de Rosario, la futura Carta Orgánica debería representar "un Estado ágil y transparente" a partir de normas que se vienen sancionando en los últimos años junto a Javkin.

"Sería muy interesante que esta suerte de Estado abierto no dependa de la voluntad de una gestión, que sean las reglas que nos fijamos como sociedad y que sean claras a la hora de invertir", apuntó.

Al respecto, mencionó el caso de la ordenanza de suelo productivo sancionada por el Ejecutivo local para atraer inversores.

"La idea es que esas premisas queden fijadas en la Carta Orgánica y sentar las condiciones para mayores inversiones, trabajo y seguridad a largo plazo. Por eso tiene que ser un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad", abundó.

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