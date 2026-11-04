Cococcioni reclama la reforma en seguridad: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que las modificaciones son imprescindibles para que el Estado al menos "empate" en la lucha con las bandas

Cococcioni quiere mejorar el trabajo de la Justicia y la política en seguridad.

La discusión sobre la reforma de leyes de seguridad en Santa Fe está lejos de perder importancia en la agenda de la Casa Gris. El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni , insistió este miércoles en la aprobación y advirtió: "El delincuente termina teniendo más herramientas que nosotros" .

El funcionario se quejó de las demoras en la Legislatura para alcanzar la sanción definitiva por las diferencias con otros partidos integrantes de Unidos , la coalición oficialista.

"Hacemos los proyectos sin considerar en lo más mínimo la cuestión de negociación o diálogo político" , manifestó como autor de la propuesta.

Frente a las críticas de dirigentes socialistas, abogados penalistas e integrantes de la Corte Suprema, el exsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe indicó que el Poder Ejecutivo tiene en cuenta "todas las opiniones" a la hora de debatir sobre los cambios.

Así como reiteró que el proyecto es racional, también invocó una "norma que parece olvidada" y señaló: "La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Hablamos de garantías constitucionales, menos de la que tienen los ciudadanos para que no los maten".

Pablo Cococcioni, preocupado por el nivel de violencia en Santa Fe

Durante una exposición vinculada a la temática en Rosario, Cococcioni criticó a quienes "creen que ya está todo solucionado" y afirman que el gobierno provincial "pide estupideces" en materia legal.

"Teníamos un nivel de delito que no era comparable al de cualquier otra provincia argentina, la cantidad de homicidios era casi cuatro veces la media nacional. Mejoramos en comparación con nosotros mismos, pero seguimos por encima de la media nacional. No estamos en niveles aceptables", subrayó.

El ministro resaltó que Santa Fe no es un "mundo ideal donde ya no hay más delito". De inmediato se refirió a la cuestión de los robos, entre otros problemas, y acotó: "El delito predatorio está, es una realidad y pedimos más herramientas".

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"Queremos intervenir en los barrios más violentos", afirmó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad. Luego dijo que los detractores de la reforma consideran que eso habilita la instauración de un "miniestado de sitio" en los sectores afectados y replicó que el verdadero estado de sitio "es el que les ponen los delincuentes a los vecinos normales".

El funcionario consideró que tanto la Justicia como la política deben brindar una respuesta más eficiente para mejorar la situación en Santa Fe.

En esa línea, concluyó: "Así como los delincuentes no piden permiso para cometer delitos, queremos que el Estado por lo menos empate en el nivel de herramientas de lucha contra el delito".