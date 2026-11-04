La Capital | La Ciudad | crecida

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

A la altura del puerto de Rosario, el río ya está cercano a los 4 metros modificando el paisaje y las condiciones para navegar seguro

4 de noviembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Paraná llegó el lunes a los 3

El Paraná llegó el lunes a los 3,95 metros, y aunque todavía falta para el alerta, que es a los 5 metros, las consecuencias de la crecida empiezan a percibirse. 

El Paraná se ubicó este lunes a centésimas de los cuatro metros, a la altura del puerto de Rosario. Exactamente llegó a los 3,95 metros, alcanzando la mayor altura en los últimos años marcados por una prolongada bajante. El crecimiento del caudal ya modifica el paisaje de sus riberas y, también, obliga a tomar recaudos antes de salir a navegar. Entre otras recomendaciones, Prefectura Naval pidió evitar salir al río de noche, tanto en embarcaciones de motor como de vela. Y quienes usen kayaks, canoas, piraguas y tablas deben realizar sus actividades exclusivamente durante las horas de luz solar.

Desde Prefectura Rosario se distribuyó este martes un documento que brinda asesoramiento para navegar seguro por el Paraná, frente al notable aumento de su caudal de agua. Desde el organismo destacaron la importancia de adoptar medidas preventivas frente a las condiciones particulares que presenta el curso de agua durante una crecida.

Según destaca, la mayor altura que presenta el Paraná cambia las condiciones para navegarlo. Entre otras cosas, la crecida "provoca una mayor velocidad de la corriente, modifica los canales habituales de navegación y arrastra diversos elementos que pueden representar un peligro para las embarcaciones", destaca.

Asimismo, explica, la mayor altura, puede cubrir obstáculos que habitualmente son visibles, como bancos de arena, piedras, espigones y muelles.

>> Leer más: El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas

Con luz solar

Por eso, a los usuarios de embarcaciones a motor y vela, Prefectura recomendó navegar a velocidad reducida, manteniendo la mínima compatible con el buen gobierno de la embarcación y, además, evitar la navegación nocturna, debido a las dificultades para detectar troncos, ramas, camalotes y otros elementos arrastrados por la corriente.

También se debe considerar la posible presencia de fauna silvestre desplazada de las zonas isleñas hacia los cursos de agua.

Además, se deben extremar las precauciones al transitar cerca de muelles, amarraderos y fondeaderos, a fin de evitar que el oleaje afecte a las embarcaciones amarradas y respetar la capacidad máxima de personas autorizadas para cada embarcación.

Como en cualquier época del año, antes de salir al río se debe verificar que se encuentren a bordo todos los elementos de seguridad reglamentarios y que estén en condiciones de uso. La cantidad de chalecos salvavidas debe ser igual al número de tripulantes y los menores de edad deben llevarlos colocados durante toda la navegación.

Antes de zarpar, se debe informar el destino en la guardería y el horario previsto de regreso.

Para embarcaciones a remo

El requisito de evitar salir a navegar después de la caída del Sol alcanza sobre todo a usuarios de embarcaciones a remo, como kayaks, canoas, piraguas y tablas.

En estos casos, Prefectura recuerda que las actividades deben realizarse "exclusivamente durante las horas de luz solar" y dentro de los sectores habilitados para el uso deportivo del río.

Además, se recomienda llevar un remo adicional y un cabo de rescate y mantenerse alejados del canal principal de navegación para evitar situaciones de riesgo con buques mercantes y embarcaciones de gran porte.

En el caso de vuelcos, es importante no abandonar la embarcación, ya que constituye un elemento de flotabilidad y facilita la localización por parte de los equipos de rescate.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo en el agua, se encuentra disponible la línea telefónica 106 para solicitar ayuda.

Una crecida sostenida

De acuerdo al último pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná continuará creciendo frente a Rosario y podría subir casi medio metro en menos de dos semanas.

De acuerdo a las estimaciones del organismo, el río alcanzará los 4,24 metros el 10 de noviembre. La proyección confirma que la onda de crecida seguirá avanzando hacia el sur de la provincia de Santa Fe, aunque por el momento las alturas previstas se mantienen por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para la ciudad.

Pese al aumento que anticipa el INA, el río Paraná todavía se encuentra lejos de los niveles de alerta y evacuación en Rosario.

De acuerdo con los parámetros establecidos para el puerto local, la altura de alerta es de 5 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en 5,25 metros.

Esto significa que, incluso si se cumple el pronóstico para el 10 de noviembre, el río permanecería 76 centímetros por debajo de la marca de alerta y a 1,01 metro del nivel de evacuación.

De todos modos, las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución hidrométrica, especialmente por el avance de la onda de crecida que atraviesa distintos sectores de la cuenca del Paraná.

Noticias relacionadas
Los baqueanos arrean el ganado hacia un sitio seguro. 

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El objetivo es articular la intervención de las áreas municipales de salud, salud mental, asistencia social, ambiente y gestión de riesgos ante casos de acumuladores.

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Amén del tironeo por los subsidios al transporte, Rosario redujo la antigüedad de su flota y sumó 316 unidades en los últimos tres años.

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Coco Gabriel: A los 24 años puse mis sueños en una valija y me fui a Barcelona, pero nunca me olvido que en Rosario comenzaron mis sueños.

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Las más leídas

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Lo último

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

El gobierno provincial justificó la actualización de tarifas en el incremento de los costos de explotación de las empresas y la reducción de los subsidios nacionales

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso
El Mundo

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Las más leídas
Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Ovación
Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga
Ovación

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

La Ciudad
El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
Información General

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
La Ciudad

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
Salud

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
La Ciudad

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo
Novedades

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027
Economía

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza