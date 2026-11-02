Javkin anunció que los intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

El mandatario rosarino expuso que la Ciudad de Buenos Aires recibe del gobierno nacional seis veces más dinero que el resto del país en su conjunto

Los intendentes de las grandes ciudades de Argentina llevarán al Congreso de la Nación el reclamo por una distribución más equitativa de los recursos destinados al transporte. El encargado del anuncio fue el mandatario rosarino, Pablo Javkin, que además detalló la desigualdad en el dinero destinado a las jurisdicciones: "Cada 7 pesos que se reparten, 6 pesos van al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y apenas 1 peso se reparte entre todo el interior".

Rosario, Córdoba y el resto de las ciudades del interior presentarán esta semana ante el Congreso un reclamo para "exigir un trato igualitario en los subsidios al transporte", escribió Javkin en su cuenta de la red social X (ex-Twitter).

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El intendente de Rosario argumentó su reclamo con datos y expuso que el dinero que destina el gobierno nacional para el transporte al Amba por 60 días es equivalente a los recursos que transfiere "a todo el interior del país a lo largo de un año. No a Rosario o a Córdoba, ¡A todo el interior junto! ".

"Y como si eso no fuera suficientemente injusto, aumentan por decreto la brecha, reforzando solo los subsidios para Caba y Gran Buenos Aires", apuntó Javkin, y explicó que el Amba recibe 6 de cada 7 pesos que Casa Rosada dispuso para el transporte de todo el país.

Situación insostenible del transporte del interior

En un extenso mensaje por redes sociales, Javkin sostuvo que la situación del transporte y la desigualdad en los recursos "es insostenible" y apuntó que se trata de una "discriminación histórica".

"Gobierne quien gobierne, siempre somos los que pagamos el costo más alto. Gobierne quien gobierne, el interior siempre pone más y recibe menos", agregó el mandatario rosarino.

Lo que en dos meses se lleva el AMBA en subsidios al transporte, es lo que se le destina a todo el interior del país a lo largo de un año. No a Rosario o a Córdoba, ¡a todo el interior junto!

Y como si eso no fuera suficientemente injusto, aumentan por decreto la brecha,… — Pablo Javkin (@pablojavkin) November 2, 2026

Javkin remarcó que la iniciativa de los intendentes no es quitarle recursos al Amba y sus vecinos, pero sí destacó que van a exigir igualar los recursos destinados para el Interior del país. "¿Por qué motivo alguien del Amba recibiría más subsidios de lo que recibe un ciudadano del interior? Todos somos argentinos, todos pagamos el impuesto a los combustibles con el que se financia el fondo del transporte", polemizó el intendente.

En esta línea, Javkin pidió que se aumente el subsidio al interior al mismo nivel que el Amba, que se incorporen los fondos al presupuesto nacional y que se coparticipe el impuesto a los combustibles. "En definitiva: que lo que aportamos desde el interior vuelva a los usuarios. Federalismo, ni más ni menos", concluyó el intendente de Rosario.