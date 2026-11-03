La Capital | Información General | Milei

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa a pesar del pedido de la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sugirió que estén presentes los exmandatarios, pero el gobierno se negó. Mauricio Macri participará como invitado de su primo Jorge, jefe de gobierno de Caba

3 de noviembre 2026 · 16:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Milei no invita a expresidentes. El gobierno argentino decidió no extender la invitación a los exmandatarios para el recibimiento del Papa.

Milei no invita a expresidentes. El gobierno argentino decidió no extender la invitación a los exmandatarios para el recibimiento del Papa.

El gobierno argentino define los detalles del recibimiento del Papa León XIV, que este domingo arribará a Buenos Aires tras una primera parada en Uruguay. En este contexto y para la ceremonia oficial, Javier Milei decidió no extender la invitación a los expresidentes Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Mauricio Macri, aunque este último participará de otros eventos, pero como invitado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La recepción oficial tendrá lugar en el Palacio Libertad, o el ex-Centro Cultural Néstor Kirchner, este domingo a partir de las 18.30. Allí, León XIV será recibido por el mandatario Javier Milei y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el monseñor Marcelo Colombo. Además, Casa Rosada extendió la invitación a los 24 gobernadores y, a pesar de las asperezas internas, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una figura abiertamente católica dentro del oficialismo.

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires alrededor de las 16.30 luego de su visita a Uruguay. Una vez en Argentina visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada donde se encontrará con Milei y luego viajará hasta el Palacio Libertad en Sarmiento 151.

Una de las condiciones que pidió el Vaticano fue que en el recibimiento en el Palacio Libertad estuvieran todos los sectores políticos, de todas formas, no sugirió que debían ser expresidentes o figuras políticas en específico.

Macri sí estará presente

El monseñor Colombo sugirió a Milei que invite a los expresidentes de la república, pero desde Casa Rosada desestimaron esa opción. Con Cristina Fernández de Kirchner detenida en prisión domiciliaria y Estela Martínez de Perón viviendo en España, el gobierno tenía la posibilidad de invitar a Adolfo Rodríguez Saá (23-30 de diciembre de 2021), Eduardo Duhalde (2002-2003), Alberto Fernández (2019-2023) y Mauricio Macri (2015-2019).

Sin embargo, el gobierno nacional se negó a enviar la invitación y ninguno recibió la carta oficial con el sello de la presidencia. De todas formas, Mauricio Macri se aseguró un lugar privilegiado en la visita del Papa a la Argentina ya que fue invitado por Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y primo del exmandatario.

Mauricio Macri no irá al Palacio Libertad, al exmandatario le llegó la invitación para formar parte de la comitiva en la misa que León XIV oficiará el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo.

Noticias relacionadas
Cristina Kirchner recibió al diario estadounidense en su departamento de San José 1111

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata en 2027

Cristina Kirchner recibió al diario estadounidense en su departamento de San José 1111

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata

El presidente Javier Milei y el senador brasileño Flávio Bolsonaro.

Aquarela do Brasil

Milei encabezó en Neuquén la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”.

En clave electoral, Milei volvió a arremeter contra los políticos tradicionales

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Lo último

Sudbeat Showcase vuelve a Rosario: el sello de Hernán Cattaneo tendrá una nueva edición en el Hipódromo

Sudbeat Showcase vuelve a Rosario: el sello de Hernán Cattaneo tendrá una nueva edición en el Hipódromo

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Iván Jokanovich estaba preso por pasar información a un expolicía que integraba la banda de Los Monos y quedó libre tras acordar en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Ovación
Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Tabla anual: Central definirá con Boca y Argentinos el título y un lugar en la Libertadores

Tabla anual: Central definirá con Boca y Argentinos el título y un lugar en la Libertadores

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Policiales
El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Policiales

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

La Ciudad
Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje