Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

"Estoy viviendo una pesadilla porque robaron el trabajo de toda la vida", señaló la dueña del loca ubicado en Sarmiento al 900

Un local de venta de ropa ubicado en pleno microcentro de Rosario fue desvalijado este martes a la madrugada. Sucedió en Rotts, de Sarmiento 979, a pocos metros de la esquina con San Luis. "Esto es una pesadilla porque robaron el trabajo de toda mi vida", contó con amargura la dueña del comercio.

El robo sucedió durante el último fin de semana, pero la dueña del emprendimiento, Abril Oroño, se enteró este lunes a la mañana cuando su compañera de trabajo llegó al local a primera hora de la mañana.

La dueña estima que el perjuicio económico fue de unos 20 millones pesos, si se tiene en cuenta el valor de las prendas y de otros objetos que los ladrones alcanzaron a llevarse como parlantes de audio y accesorios de celulares.

"Ayer recibí la peor llamada que puede recibir un dueño. Nos desvalijaron. Rompieron el vidrio de la entrada con una piedra. El local tiene doble reja y siempre creí que la seguridad del negocio era inviolable, pero no fue así . No tiene sentido lo que pasó. Estoy viviendo una pesadilla. Este es el peor momento de mi vida", afirmó la joven.

>> Leer más: Saquearon más de veinte oficinas de un edificio del microcentro rosarino

En declaraciones a La Red, Oroño contó que hizo la denuncia y que a las pocas horas se presentó en el local la Policía de Investigaciones, pero se mostró muy molesta por la impunidad con la que actuaron el o los ladrones en Sarmiento casi esquina San Luis.

Sin atención al público. El comercio quedó sin ropa tras el paso de los ladrones Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La joven contó que el local no cuenta con cámaras de vigilancia, pero sí con alarma. "Se disparó como cinco veces, al menos eso vimos en el dispositivo. Nos pusimos en contacto con vecinos de la cuadra, quienes nos cedieron las imágenes de sus cámaras. Se ve a una persona que se cuelga del techo y entra por un hueco que era diminuto", contó.

Robo durante el fin de semana

Abril dijo que el robo sucedió entre noche del sábado y la madrugada del domingo. "En el video se ve a otra persona pero de manera poco clara. Se los ve que se van caminando, llevándose de a cinco perchas. Actuaron con una impunidad total, se robaron el trabajo de mi vida. Es una situación muy angustiante. Todos los vecinos conocen a la persona que aparece en video. Es un hombre que anda por el centro. El video se viralizó y se han comunicado conmigo personas que aseguran haberlo visto ayer mismo en el centro con la misma ropa que aparece en el video".

La joven aseguró que la ropa que le robaron "se puede rastrear porque tiene el nombre del local". Amplió: "Vendemos ropa muy específica, que no se consigue en otros lugares. Ahora, el local quedó vacío, hasta las perchas se llevaron. Estuvieron un día y medio vaciando el local y nadie vio nada. Nadie sabe nada en Sarmiento y San Luis. Ayer mientras estuve encerrada en el local resolviendo cómo seguir adelante, recibí mensajes de gente que vieron a la misma persona que se ve en el video caminando con la misma ropa. Me robaron un local entero".

Inexperiencia de la comerciante

"Mi comercio no tenía cámaras ni seguro por robo. Tengo 23 años y reconozco que mi inexperiencia total me llevó a esto. Sucede que el poco dinero que me quedaba, yo elegía invertirlo en mercadería y no en cámaras", destacó Avril.

La joven explicó que está sola en el emprendimiento, no tiene socios. "Dedico toda mi vida a esto. Mi familia es mi red de contención. Todos me apoyaron. Ahora, no puedo pensar, tengo que seguir porque es mi trabajo. Voy a seguir trabajando, yo alquilo el local, pero ahora no sé cómo voy a llenarlo otra vez".