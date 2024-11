Susana Giménez habló de la incomodidad de Pampita en su programa

En el funeral de Liam Payne se reencontraron los ex miembros de One Direction

Además, la modelo se mostró conciliadora con su ex. Cuando Susana dijo que Moritán era “un estúpido”, Pampita la frenó y aseguró que no quiere referirse en esos términos al padre de su hija y a quien fue su compañero durante cinco años. Esta postura entre evasiva y poco confrontativa causó decepción en muchas personas que así lo expresaron en redes.

La respuesta de Roberto García Moritán a Susana Giménez

A su vez, Roberto también habló públicamente sobre la entrevista. “No la vi. Creo que a Susana le importaba una sola cosa y no la aprovechó a Caro, que tiene millones de cosas para dar. Susana hace lo que quiere, es una diva, ella está por encima de todo, pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien, le dijo que no correspondía y me parece que está bien. Ella es así, defiende mucho a su familia”, aseguró el ex funcionario porteño.