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Streaming: la sátira sobre el mundo laboral que la rompe

“Not Suitable for Work” es la nueva serie de Mindy Kaling y muchos usuarios la comparan con íconos como “Friends”. De qué se trata y dónde verla

1 de agosto 2026 · 18:19hs
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“Not Suitable for Work” es la nueva serie de comedia laboral disponible en streaming

“Not Suitable for Work” es la nueva serie de comedia laboral disponible en streaming
“Not Suitable for Work” es la nueva serie de comedia laboral disponible en streaming

“Not Suitable for Work” es la nueva serie de comedia laboral disponible en streaming

Una nueva miniserie llegó a las plataformas de streaming para llevarse todas las miradas. La historia lo tiene todo: personajes entrañables desde el primer minuto, conflictos típicos del mundo laboral y una ciudad que nunca duerme como escenario de sus aventuras.

Se trata de “Not Suitable for Work”, que en español se conoce como “No aptos para trabajar”, la nueva comedia de Mindy Kaling, la responsable de éxitos como “The Sex Lives of College Girls” y algunos episodios de “The Office”. La historia de 9 capítulos se desarrolla en el barrio de Manhattan, en Nueva York, y está protagonizada por Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay y Jay Ellis.

“Not Suitable for Work” sigue la historia de cinco veinteañeros obsesionados con sus distintas carreras e intentando abrirse paso en el mundo laboral, mientras mantienen una vida amorosa y social de la forma más equilibrada posible. Entre momentos graciosos, situaciones incómodas y escenas dramáticas y emocionales, la serie crea una atmósfera con la que es muy fácil engancharse y se muestra ideal para maratonear.

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De qué se trata “Not Suitable for Work”

El parecido que se le ha establecido a esta producción con series como “Friends” tiene que ver con su premisa y su desarrollo. “Not Suitable for Work” gira sobre un grupo que se arma entre cinco amigos con carreras completamente diferentes (empresas, medios, tecnología y finanzas, entre otros) obsesionados con abrirse paso en su ámbito laboral e intentando hacer del proceso lo más llevadero posible. Esta búsqueda lleva a la serie a navegar sobre premisas como la presión por construir una carrera, la competencia en el mercado laboral, el “síndrome del impostor” y otros dramas típicos de la vida laboral, siempre riendo pero reflexionando.

Además, la serie aborda el complejo equilibrio que se busca entre la vida profesional y la vida social o romántica. En “Not Suitable for Work” también hay lugar para conocer personas, forjar amistades, tener citas especiales y encontrar motivaciones más humanas, obviamente, atravesando los conflictos típicos que devienen de los vínculos modernos. Todo esto bajo un cielo neoyorquino tapado por enormes edificios y el bullicio de las calles más vibrantes como escenario.

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Dónde ver “Not Suitable for Work”

La serie es una producción de Hulu distribuida por Disney. Actualmente, en Argentina se puede disfrutar de “Not Suitable for Work” en la plataforma Disney+. Allí, se desenvuelve como una de las recomendaciones más fuertes.

Trailer de “Not Suitable for Work”

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